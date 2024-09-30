Новосибирск вошел в топ-5 городов-миллионников по внедрению экологичного транспорта

Столица Сибири стала одним из лидеров климатической повестки среди городов, где проживает не менее одного миллиона человек. Аналитический доклад на эту тему на Российской энергетической неделе представила заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

— Города играют важную роль в реализации национальных целей по достижению углеродной нейтральности к 2060 году, в городской местности проживает около 75 процентов населения России, в том числе треть — в крупных городах с населением более 500 тысяч человек, — рассказала заммэра. — Аналитическое исследование «Климатическая повестка городов России», подготовленное правительством Москвы, и онлайн-инструментарий исследования помогут городам оценить свои усилия по реализации климатической повестки, выявить сильные и слабые стороны реализуемых мер, подобрать эффективные практики.

Докладчица уточнила, что в Новосибирске последние два года идет масштабное обновление троллейбусного парка. По городу уже курсируют 120 новых троллейбусов с автономным ходом, еще 129 планируются запустить в ближайшие три месяца. Обновленный транспорт не просто заменяет изношенный подвижной состав, но и продляет троллейбусные маршруты до отдаленных районов города, не оборудованных контактной сетью.

Добавим, что за основу аналитической работы легли данные о 36 городах-миллионниках. Их оценивали по пяти показателям, влияющим на интенсивность выбросов парниковых газов: производство и потребление энергии, транспорт, зеленые пространства и отходы.

Ранее редакция сообщала о том, что новые троллейбусы запустят в новосибирские «Родники» и «Снегири».