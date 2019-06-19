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НГУ стал вторым университетом РФ в мировом рейтинге QS World University Rankings

Университет поднялся на 13 позиций в рейтинге лучших университетов мира и обогнал СПбГУ.
  • 19/06/2019, 09:53
NSU

Среди российских вузов в списке по-прежнему лидирует МГУ имени Ломоносова (поднялся на шесть строчек и занял 84-ю позицию). Новосибирский университет поднялся на 13 позиций (с 244 до 231 места). Санкт-Петербургский государственный университет занял 234-е место (в прошлом году был на 235-м). Также в десятку лучших университетов России вошли Томский государственный университет (268-я строчка), МГТУ им. Баумана (284-я), Московский физико-технический институт (302-я), НИУ ВШЭ (322-я), Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (329-я), Уральский федеральный университет (364-я) и МГИМО (366-я).

Всего в рейтинг вошли 25 российских вузов, свои позиции улучшили 15 из них.

— Вся стратегическая работа НГУ была выстроена так, чтобы представить на международном уровне Академгородок как один большой университет – коим он, безусловно, является. Вся эта экосистема – исследовательские институты Новосибирского научного центра, технопарки и НГУ – за 60 лет существования естественным образом доказала свою устойчивость. И главное здесь – люди, а не здания: ученые, которые говорят на самые актуальные темы со студентами, и студенты, которые с младших курсов работают над реальными научными проектами. Можно вступить в какие угодно коллаборации, но ИЯФ в стране один, и все его возможности находятся в пешей доступности от нашего университета и физматшколы, — отметил ректор НГУ Михаил Федорук.

Напомним, в основе рейтинга лучших университетов мира лежит глобальное исследование показателей достижений учебных заведений в области образования и науки. QS World University Rankings на сегодняшний день считается одним из наиболее влиятельных глобальных рейтингов университетов. Разработан в 2004 году Quacquarelli Symonds совместно с британским изданием Times Higher Education.

— Мы видим в международной конкурентоспособности две основных составляющих – это актуальность и заметность, и программа 5-100 позволила усилить эти акценты. В плане актуализации научных направлений мы постепенно переходим от исследований с горизонтом внедрения через десятилетия к таким, по которым можно получить практический результат за несколько лет, – это глубокое машинное обучение, квантовая информатика, точное геномное редактирование, ядерная медицина. В плане увеличения заметности университета и Академгородка – за 6 лет программы мы провели около 200 конференций, более 3000 студентов и молодых ученых представили свои результаты на крупных и специализированных международных площадках. Как результат – рост репутации Новосибирского научного центра в мировом академическом сообществе, — считает Алексей Окунев, проректор по программам развития НГУ.

Для составления рейтинга QS используют шесть показателей: репутация в академической среде (это основной критерий), отношение к выпускникам университета работодателей, цитируемость публикаций сотрудников вуза, соотношение числа преподавателей и студентов, а также относительная численность в университете иностранных преподавателей и студентов.

Фото: редакции

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