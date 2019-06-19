Новосибирская область поборется за грантовую поддержку за выполнение нацпроектов

Регионам будет увеличена грантовая поддержка из бюджета для стимулирования выполнения ключевых показателей эффективности по нацпроектам и Новосибирская область поборется за дополнительные средства, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Перед Новосибирской областью, как и перед всеми нашими коллегами, стоит задача – побороться в этом соревновании, принести дополнительные средства в регион, — подчеркнул губернатор региона Андрей Травников, комментируя итоги заседания правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации.

Заседание комиссии под председательством заместителя председателя правительства Российской Федерации Виталия Мутко состоялось 18 июня в доме Правительства РФ в Москве.

— Это также ставит задачу перед Новосибирской областью управлять своим госдолгом таким образом, чтобы иметь такую возможность в будущем более гибко привлекать дополнительные ресурсы для нашего социально-экономического развития, — считает Травников.

Губернатор также напомнил, что принято предварительное решение о том, что субъектам, которые эффективно управляют своим государственным долгом, снижают его ниже безопасного уровня, будет предоставлена возможность самостоятельно более гибко управлять госдолгом, в том числе привлекать кредитные ресурсы на реализацию социально-значимых мероприятий, строительство объектов инфраструктуры, социальных объектов, как в рамках национальных проектов, так и сверх мероприятий нацпроектов.

Фото: Ростислав Нетисов