В ЖК «Расцветай на Гоголя» открылись долгожданные продажи третьего дома!

Это отличная возможность для тех, кто не успел приобрести квартиры желаемой планировки в первом и во втором домах ЖК «Расцветай на Гоголя».

Дом №3 концептуально отличается от двух предыдущих жилых объектов ЖК «Расцветай на Гоголя». Это дом переменной этажности, который состоит из четырех блок-секций: двух по 25 этажей, а также 7-ми и 12-ти этажной секции.

В первой 25-этажной блок-секции дома №3 представлены студии и 1,2,3-комнатные квартиры, площадь которых варьируется от 26-ти до 72-ти кв. м. На 25 этаже расположены хайфлэты площадью от 51 до 113 кв.м. и высотой потолков 5,6 м. Покупателям предлагается более 20-ти типов функциональных планировочных решений, в которых предусмотрены кашированные окна (на уровне 60 см от пола), просторные кухни и место для шкафа-купе в каждой квартире.

Преимущества ЖК «Расцветай на Гоголя»:

в шаговой доступности станция метро «Березовая роща»;

удобный выезд на проспект Дзержинского и разветвленная сеть общественного транспорта;

наличие вблизи жилого комплекса всей социальной инфраструктуры; крупные торговые сети: «Холидей Family», «Лента», «Сибирский молл» с кинотеатрами, детские сад №281, школа №82, поликлиники;

наличие подземного и наземного паркинга;

огражденная и круглосуточная охраняемая территория;

яркие детские комплексы с прорезиненным покрытием и workout-тренажеры;

въезд на придомовую территорию по индивидуальным брелокам- датчикам;

использование качественных материалов и технологий.

Срок сдачи первой 25-этажной блок-секции дома №3 – 1 кв. 2021 года. На данный момент на стройплощадке ведутся работы по устройству свайного поля. Жилой объект аккредитован банком ВТБ: минимальная процентная ставка 9, 75%, первый взнос от 10 %. Подробности о ЖК «Расцветай на Гоголя» можно узнать по телефону: +7 (383) 255-88-22

В офисах продаж: ул. Гоголя, 205

ул. Фрунзе,228, офис №1

гкрасцветай.рф , гоголя.рф

Застройщик: ООО «Расцветай на Гоголя». Проектная декларация на сайте: гоголя.рф.

Фото предоставлено ГК Расцветай