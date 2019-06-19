 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

В ЖК «Расцветай на Гоголя» открылись долгожданные продажи третьего дома!

18 июня стартовали продажи квартир в первой 25-этажной блок-секции дома №3.
  • 19/06/2019, 08:00
В ЖК «Расцветай на Гоголя» открылись долгожданные продажи третьего дома!

Это отличная возможность для тех, кто не успел приобрести квартиры желаемой планировки в первом и во втором домах ЖК «Расцветай на Гоголя».

Дом №3 концептуально отличается от двух предыдущих жилых объектов ЖК «Расцветай на Гоголя». Это дом переменной этажности, который состоит из четырех блок-секций: двух по 25 этажей, а также 7-ми и 12-ти этажной секции.

В первой 25-этажной блок-секции дома №3 представлены студии и 1,2,3-комнатные квартиры, площадь которых варьируется от 26-ти до 72-ти кв. м. На 25 этаже расположены хайфлэты площадью от 51 до 113 кв.м. и высотой потолков 5,6 м. Покупателям предлагается более 20-ти типов функциональных планировочных решений, в которых предусмотрены кашированные окна (на уровне 60 см от пола), просторные кухни и место для шкафа-купе в каждой квартире.

Преимущества ЖК «Расцветай на Гоголя»:

  • в шаговой доступности станция метро «Березовая роща»;
  • удобный выезд на проспект Дзержинского и разветвленная сеть общественного транспорта;
  • наличие вблизи жилого комплекса всей социальной инфраструктуры; крупные торговые сети: «Холидей Family», «Лента», «Сибирский молл» с кинотеатрами, детские сад №281, школа №82, поликлиники;
  • наличие подземного и наземного паркинга;
  • огражденная и круглосуточная охраняемая территория;
  • яркие детские комплексы с прорезиненным покрытием и workout-тренажеры;
  • въезд на придомовую территорию по индивидуальным брелокам- датчикам;
  • использование качественных материалов и технологий.

Срок сдачи первой 25-этажной блок-секции дома №3 – 1 кв. 2021 года. На данный момент на стройплощадке ведутся работы по устройству свайного поля. Жилой объект аккредитован банком ВТБ: минимальная процентная ставка 9, 75%, первый взнос от 10 %. Подробности о ЖК «Расцветай на Гоголя» можно узнать по телефону:  +7 (383) 255-88-22

В офисах продаж: ул. Гоголя, 205

ул. Фрунзе,228, офис №1

гкрасцветай.рф , гоголя.рф

Застройщик: ООО «Расцветай на Гоголя». Проектная декларация на сайте: гоголя.рф.

Фото предоставлено ГК Расцветай

Популярное с сайта

Логопарк «Восточный» завершает подготовку инфраструктуры

Логопарк «Восточный» завершает подготовку инфраструктуры

18/06/2019, 18:34
Недавно список резидентов парка пополнила новая компания.
МегаФон и «Лиза Алерт» начинают искать пропавших людей с помощью больших данных

МегаФон и «Лиза Алерт» начинают искать пропавших людей с помощью больших данных

18/06/2019, 18:28
Среднее время отработки алгоритма (от запроса на рассылку до факта самой рассылки) ~ 2 минуты.
Задолженность по зарплате в регионе выросла 24,9 млн. рублей до 70,2 млн. рублей

Задолженность по зарплате в регионе выросла 24,9 млн. рублей до 70,2 млн. рублей

18/06/2019, 16:08
Причина роста — Новосибискстат учел в отчетности за май задолженность в 3 организациях, ранее не учитываемых статистами.

Актуальный разговор

Диплом высшей пробы

Диплом высшей пробы

Все материалы
Новости

Новосибирская область поборется за грантовую поддержку за выполнение нацпроектов

19/06/2019, 10:30

НГУ стал вторым университетом РФ в мировом рейтинге QS World University Rankings

19/06/2019, 09:53

Внутренний долг Новосибирска постепенно сокращается

18/06/2019, 23:00

В Новосибирске откроется новый диализный центр

18/06/2019, 22:54

Эксперты составили рейтинг самых больших квартир и апартаментов России

18/06/2019, 18:44

Логопарк «Восточный» завершает подготовку инфраструктуры

18/06/2019, 18:34

МегаФон и «Лиза Алерт» начинают искать пропавших людей с помощью больших данных

18/06/2019, 18:28

Задолженность по зарплате в регионе выросла 24,9 млн. рублей до 70,2 млн. рублей

18/06/2019, 16:08

За пять месяцев 2019 года аэропорт Толмачёво обслужил более 2,3 млн пассажиров

18/06/2019, 15:39

В Новосибирске началась подготовка к Технопрому-2019

18/06/2019, 15:32

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июнь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска