НГУЭУ предложит образовательные гранты абитуриентам с высокими баллами

На поддержку смогут рассчитывать абитуриенты, поступающие на программы бакалавриата, специалитета, среднего профессионального образования, сообщили в пресс-службе НГУЭУ.

Отличники, поступающие на программы направления среднего профессионального образования, также принимают участие в программе. Так, грант в размере 50% оплаты обучения за год смогут получать абитуриенты со средним баллом аттестата 5,0 – таким образом, обладатели аттестатов с отличием будут учиться целый год за полцены. Грантовые программы действуют для абитуриентов, поступающих на коммерческие места.

— Зачастую складывается такая ситуация, что абитуриент с высокими баллами поступает на направление, где недостаточно бюджетных мест или они полностью отсутствуют, — объясняет ответственный секретарь приемной комиссии НГУЭУ Александр Ломоносов. — Наша программа позволит поддержать талантливых абитуриентов, поощрив их за хорошие показатели и предоставить возможности бесплатного обучения независимо от наличия бюджетных мест.

Набор на программы среднего профессионального образования в НГУЭУ начнется с 7 июня, на высшее образование – с 15 июня 2021 года.