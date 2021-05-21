В Новосибирске впервые пройдет Гонка Героев Урбан

Гонка Героев Урбан – это полоса препятствий, адаптированная под городские условия. Классические гонки с препятствиями проводятся на военных полигонах, которые находятся далеко за пределами города. Урбан же гораздо доступнее: можно взять спортивную форму и дойти до места старта пешком или добраться на общественном транспорте. Не нужно тратить время на логистику.

— Гонка героев Урбан подойдет для участников с разным уровнем подготовки. Новосибирцев и гостей города будут ожидать трасса длинной около 5 км и 19 препятствий. Здесь не будет грязи, рвов и водных преград, поэтому сами препятствия проходить будет чуть проще, чем на традиционной Гонке Героев, но удовольствия от их прохождения участники получат ничуть не меньше, — рассказывают организаторы мероприятия.

Гонка пройдет в трёх форматах: индивидуальный старт, командный старт и корпоративный старт. И если ты бежишь не один, организаторы рекомендуют собирать проверенную команду, чтобы почувствовать командный дух и легче справиться с препятствиями. К тому же создать команду на Урбан стало проще – для участия нужно собрать всего 5 человек.

— Большой плюс гонки формата Урбан – зрительская поддержка. Любой желающий может прийти в качестве болельщика и поболеть за своего атлета или команду, — приглашают организаторы.

Гонка Героев Урбан – это уникальное спортивное событие для города и отличное место для встреч с единомышленниками, полноценного общефизического развития и проверки себя.