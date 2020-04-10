В регионе продолжается коронавирусная «амнистия»

Несмотря на рост выявленных в Новосибирской области случаев коронавирусной инфекции, пока в региональном правительстве ужесточать меры карантина не намерены. Более того, в ближайшее время, помимо ранее «амнистированных», свободу получат еще несколько отраслей бизнеса. Об этом глава региона Андрей Травников объявил во время брифинга в областном правительстве.

— Правительством области готовятся новые решения по разрешению возобновления деятельности ряда бизнесов, — говорит губернатор. — Эти решения будут подготовлены в течение субботы-воскресенья и немедленно опубликованы.

Каким именно отраслям позволят возобновить работу, глава региона пока не сообщает.

— Правительство сегодня работает над документами, описывающими перечень таких организаций, — сказал Травников, отвечая на вопрос СМИ. — Документы будут приняты в ближайшие дни.

Напомним, что ранее из-под карантина выпустили строительные компании и промышленные предприятия. И если первые практически сразу приступили к работе, то вторые, входящие в состав корпораций и федеральных холдингов, пока ждут отмашку свыше. В настоящее время, по информации регионального правительства, работу возобновили более 2 тысяч компаний и предприятий, где работают более 100 тысяч человек.

Кроме расширения списка отраслей, региональное правительство намерено увеличить и список мер господдержки бизнеса.

— Также утвержден комплекс мер по поддержке экономики, — сообщает Андрей Травников. — Наш комплекс состоит из таких блоков, как расширение возможностей фонда микрофинансирования, фонда поддержки МСП. Особые меры поддержки будут направлены тем организациям, которые будут трудоустраивать жителей области, вплоть до субсидии, покрывающей 50% средней заработной платы. Также к этому перечню приложен перечень поручений по проработке дополнительных мер поддержки бизнеса, которые будут приниматься в последующем.

Однако пока эти меры губернатор также не конкретизируют.

— Они сегодня прорабатываются, — пояснил он, отвечая на вопрос корреспондента Infopro54. — Часть из них сможете увидеть из перечня поручений.

Редакция InfoPro54 разместила материал о мерах поддержки экономики, принятых правительством области 9 апреля, на своей странице в Facebook и попросила предпринимателей прокомментировать их актуальность и достаточность.

Генеральный директор компании ООО «Гормашэкспорт» Андрей Степаненко сообщил, что внимательно прочитал все меры поддержки (первый пакет), пытался найти что-то полезное для себя, но не нашел.

— На мой взгляд, меры по поддержке должны быть разбиты на два этапа, первый — это меры, позволяющие пережить период экстренной остановки экономики, второй этап — это меры по стимулированию роста внутреннего спроса и производства. Ни того, ни другого я не увидел, — комментирует Степаненко. — Постоянный упор делается на недопустимость сокращения персонала. Я буду пытаться до последнего сохранить коллектив, так как каждый сотрудник уникален и найден был с большим трудом. Но для многих упрощение процедуры сокращения персонала позволила бы сохранить основу коллектива, а их пытаются заставить тонуть всем вместе.

По словам президента МАРП, генерального директора ООО «Сибирская юридическая компания» Сергея Карпекина, к сожалению, большинство реальных мер поддержки, которые одобрила рабочая комиссия (под руководством вице-губернатора Сергея Семки), не вошли в утвержденный перечень.

— Там было и снижение ставки налога по упрощенке, и транспортного налога, и налога на имущество. Наши предложения по субсидированию работы пострадавших отраслей в размере 50% от операционного нуля и субсидированию ФОТ в размере 1 МРОТ завернули уже на комиссии. Получилось в стиле «вы там держитесь…», — констатирует Карпекин.

Управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков отметил, что не увидел снижения налогов, введенного соседями — Кемеровской областью.

Много комментариев было по оплате аренды. Предприниматели интересовались, в чем смысл отсрочки по аренде до 1 октября 2020 года, если потом все равно им придется платить за время простоя. Арендодатели, в свою очередь, недоумевали, что им делать при риске полугодового отсутствия платежей за аренду, как ресурсоснабжающие организации отнесутся к росту задолженности за тепло, электроэнергию и воду.

Вместе с предпринимателями возобновят работу и образовательные учреждения региона.

— Принято решение о возобновлении посещения школ на территории отдельных муниципалитетов, — говорит глава региона. — Это в основном сельские территории, не входящие в Новосибирскую агломерацию. В самом Новосибирске и таких городских округах, как Бердск, Искитим, Кольцово, Обь посещение школ с 13 апреля не возобновляется, обучение будет продолжаться в дистанционном режиме. То же самое относится к школам Новосибирского сельского района и ряда муниципалитетов, входящих в агломерацию.

По данным регионального штаба по противодействию коронавирусной инфекции, в настоящее время на территории Новосибирской области зарегистрирован 21 случай заражения, три из них — за последние сутки. В последних случаях один из заразившихся прибыл в Новосибирск из-за границы, другой из Москвы, третий за пределы региона не выезжал.

Фото: pixabay.com, автор- donterase