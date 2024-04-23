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Ни один ГЧП и концессионный объект в Новосибирской области не был введен в срок

  • 23/04/2024, 17:39

Ни один ГЧП и концессионный объект в Новосибирской области не был введен в срок
При этом частные партнеры добиваются уменьшения сумм неустоек и штрафов, а также отказываются пересматривать соглашения.

В 2023 году аудиторы Контрольно-счетной палаты Новосибирской области провели 25 проверок. Наибольший резонанс получили мероприятия по проверке строительства объектов ГЧП и концессий. В 2022 году палата проанализировала реализацию соглашения по семи поликлиникам, в 2023-м — инфекционной больницы, а также практики реализации проектов муниципально-частного партнерства. Кроме того, палата ежегодно рассматривает реализацию концессионного соглашения по строительству моста через Обь.

— Ни один из областных объектов не был введен в назначенный срок. Дополнительными соглашениями сроки проектирования и строительства увеличивались, но и в них вписаться не удалось, — констатировала глава КСП Елена Гончарова. — Частные партнеры ссылаются на поставщиков импортного оборудования, несвоевременное подключение к коммуникациям, а также на появление дополнительных работ, не предусмотренных конкурсной документацией. В ряде случаев публичная сторона признала эти обстоятельства и продлила срок строительства объектов. В другом — суд уменьшил неустойку. Например, за срыв сроков проектирования поликлиник неустойка была уменьшена в 100 раз: с 56 млн до 560 тысяч рублей.

Что касается других проектов, то по четвертому мосту область вернула в федеральный бюджет субсидию за недостижение показателей технической готовности объекта 229 млн рублей. Как отметила Гончарова, частный партнер пока только устно сообщил о готовности возместить эти средства в областной бюджет.

— По четвертому мосту Минтранса Новосибирской области выявил работы на сумму около 3 млрд рублей, которые не соответствуют проектной документации либо фактически не выполнялись. Требования об устранении нарушений рассматриваются в суде, и уже есть решение в пользу публичного партнера, — отметила глава КСП. — Проверку расходования средств по четвертому посту также проводило Федеральное казначейство и не смогло ее завершить из-за отсутствия раздельного ведения учета. К счастью, допсоглашение было подписано, и партнер согласился, что мы не будем выплачивать деньги, пока не проверим правомерность всех расходов.

Депутаты предложили детально рассмотреть ситуацию с концессией по четвертому мосту на транспортном комитете.

Что касается семи поликлиник, то Минэко еще год назад подготовило изменения в соглашения в части порядка расчета и предоставления субсидий из областного бюджета. Однако, по данным КСП, частный партнер отказался их подписать — и уже почти год стороны в состоянии досудебного спора.

Тему с концессиями депутаты также обсудили при рассмотрении поправок в бюджет 2024-2026 года. Так, Вячеслав Илюхин предложил исключить из расходов средства, предназначенные на выплаты концессионерам не построенных объектов. В 2024 году по данным обязательствам регион должен выплатить 3,3 млрд рублей, а в 2025-м — 10,5 млрд.  Речь идет о школах, поликлиниках и инфекционной больнице, а Илюхин отнес бы в этот список еще и четвертый мост.

— У нас еще нет ни одного объекта, а платить инвестиционные платежи по концессии мы уже обязаны, — заявил он. — На те же платежи мы бы уже давно сами построили и школы, и поликлиники.

Вице-спикер регионального парламента Ирина Диденко напомнила: этот вопрос детально обсуждался на заседании бюджетного комитета, и согласилась, что сегодня часть соглашений зашла в тупик. Она также напомнила, что из трех школы, которые в 2021 году не вошли в концессионное соглашение, одна уже построена, а две будут сданы летом.

По ее словам, все допсоглашения с концессионерами будут проанализированы, в том числе в части возможного выхода из них без штрафных санкций для области.

Кстати, по словам Елены Гончаровой, проблемы с проектами ГЧП и концессий есть не только в Новосибирской области. На федеральном уровне вопросы реализации концессий также находятся под пристальным вниманием. В этом году Госдума поручила КСП проанализировать реализацию концессионных соглашений в коммунальной сфере.

— Как правило, они заключаются на муниципальном уровне. В Новосибирске основной объем частных инвестиций приходится на соглашение Новосибирска с ООО НТСК, — отметила Елена Гончарова. — Сейчас мы ведем эту работу, запросили информацию у муниципалитетов, в федеральную КСП документы планируем сдать в середине мая.

Фото Infopro54, автор: Екатерина Маковская.

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : концессия ГЧП


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