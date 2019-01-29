— Мы завершаем работу новосибирского регионального отделения партии «Единая Россия» в прежнем составе. Необходимо избрать секретаря и новый политсовет, — заявил, выступая на XXXVI конференции новосибирского регионального отделения партии «Единая Россия», Валерий Ильенко.

Как и ожидалось, сам Ильенко поблагодарил коллег за поддержку и заявил, что в силу личных обстоятельств снимает свою кандидатуру с голосования.

— Конференции, которые проходили в районах области, высказались в мою поддержку. Но так складываются обстоятельства, что я не буду выставлять свою кандидатуру на должность секретаря. Убедительно прошу прислушаться к моему мнению и поддержать кандидатуру Андрея Борисовича Панферова (Первый вице-спикер регионального парламента Новосибирской области. — Ред.), — заявил Ильенко. — Это взвешенное решение. Эта кандидатура, которая консолидирует всех. Он готов возглавить региональное отделение партии. Мы знаем Андрея Борисовича как боевого офицера, он давно работает в Законодательном собрании и многое сделал для жителей не только своего округа, но и Новосибирской области.

В качестве оппонента Панферову делегаты выдвинули Наталью Зубареву — председателя совета депутатов Каргатского района. Однако, выступая перед собравшимися, она предложила коллегам поддержать Панферова и заявила, что «готова работать с ним рядом — честно и добросовестно». В кулуарах участники конференции заявляли, что «это уже никуда не годится» и что в выборах не было «никакой интриги».

За поддержку Панферова прямо высказался губернатор области Андрей Травников, который заявил, что за полтора года работы в регионе хорошо узнал его как депутата.

— Перед нами стоят очень масштабные и серьезные задачи, они потребуют огромной отдачи и сил — это партийные и национальные проекты. Для их реализации потребуется большой авторитет личности, которой придется курировать эту работу, охватить каждый уголок области, — пояснил губернатор. — При всей сложности сравнения достойных кандидатур я поддерживаю кандидатуру Андрея Панферова и попрошу участников конференции поддержать его.

Выступая перед участниками конференции, сам Панферов заявил, что если будет избран на должность секретаря реготделения, то будет опираться на людей.

— Мы обязаны решить задачи, сформулированные в докладе Валерия Павловича (Ильенко). Мы — партия, которая поддерживает президента, а он у нас замечательный, — подчеркнул Андрей Панферов.

В ходе тайного голосования большинством голосов на должность секретаря реготделения «Единой России» в Новосибирской области был избран Андрей Панферов. За него проголосовали 173 из 179 участников конференции. За Наталью Зубареву отдано 4 голоса. Один бюллетень оказался недействителен. Валерий Ильенко вошел в региональный политсовет партии. На конференции были утверждены 85 членов политсовета.

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