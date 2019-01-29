Завод «Экран» намерен взыскать с «Новосибирскэнергосбыта» 769 млн рублей

АО «Завод «Экран» (актив РАТМ Холдинга) намерено взыскать с энергетиков убытки в размере 769 559 415 рублей, понесенные в результате аварии на линии электропередач, случившейся 25 сентября 2017 года. Исковое заявление направлено в конце минувшей недели в арбитражный суд Новосибирской области. Ответчиком выступит гарантирующий поставщик – ОАО «Новосибирскэнергосбыт», сообщили в пресс-службе РАТМ Холдинга.

Авария в Заельцовском районе оставила без электроэнергии 82 объекта, в том числе, на территории АО «Завод «Экран»: в частности, энергоснабжение одной из компрессорных станций и стекольного комплекса №3 не осуществлялось в течение двух с половиной часов.

— Внеплановое и недопустимо длительное отключение электроэнергии привело к прекращению процесса охлаждения печи, как следствие – к повреждениям огнеупорной кладки и оборудования, — комментирует генеральный директор АО «Завод «Экран» Константин Корсунь. — По результатам комплексного обследования печи №5 с участием отраслевых экспертов, для ее поддержания в рабочем состоянии требуются регулярные «горячие» (текущие) ремонты, сложность и количество которых предсказать нельзя. Причем восстановить проектные характеристики с их помощью невозможно – для этого нужен «холодный» ремонт, что предполагает вывод печи из эксплуатации и слив стекломассы.

По словам Константина Корсуня, убытки истца составили 769 559 415,80 рублей, к ним отнесли затраты на ремонт вышедших из строя энергоприемников, первоочередные мероприятия по восстановлению безопасности «пятой» печи, а также средства, необходимые для капремонта.

Отмечается, что в экспертом заключении сказано, что работы по профилактике и обслуживанию стекловаренной печи №5 выполнялись правильно и своевременно, действия персонала в период отсутствия энергоснабжения и после его возобновления были грамотными и эффективными и не могли стать причиной повреждений, технические характеристики печи сохранялись вплоть до отключения электроэнергии 25 сентября – именно это событие напрямую повлияло на динамику разрушений.

— Согласно договору между АО «Завод «Экран» и ОАО «Новосибирскэнергосбыт», пункту 30 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 N 442, ответственность перед потребителем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, в том числе за действия сетевой организации, привлеченной для оказания услуг по передаче электрической энергии, несет гарантирующий поставщик, — напомнили в РАТМ Холдинге.

В феврале 2018 года компания направила претензию о возмещении убытков в адрес ОАО «Новосибирскэнергосбыт», однако до настоящего времени она не удовлетворена, что вынуждает АО «Завод «Экран» обратиться в суд.

Фото: пресс-служба РАТМ Холдинга