Пять тысяч семей Новосибирской области направили маткапитал на оплату детсада

— Использование средств материнского (семейного) капитала на образование детей является вторым (после улучшения жилищных условий) по популярности направлением расходования средств МСК среди новосибирцев. Данными средствами можно оплатить не только учебу в вузе или колледже, но и содержание ребенка (детей) в детском саду, в том числе и частном. В Новосибирской области уже более 5 тысяч владельцев сертификатов оплачивают детский сад с помощью средств МСК, — рассказали в пресс-службе ОПФР по Новосибирской области.

Отмечается, что с января прошлого года оплатить детский сад материнским капиталом можно, не дожидаясь, когда ребенку, появление в семье которого дало право на материнский капитал, исполнится 3 года.

— Родители могут распорядиться средствами в любое необходимое время, а также направить средства можно одновременно на оплату за двоих или троих детей, вне зависимости от их очередности и возраста, например, сразу за младшего ребенка, и за старшего, если он ходит в детский сад. Можно также средствами капитала оплатить услуги, связанные с содержанием и образованием в дошкольном учреждении одного старшего ребенка, не дожидаясь, когда новорожденный подрастет, — уточнили в пенсионном фонде. — Главное, чтобы дошкольная организация находилась на территории Российской Федерации и имела лицензию (право) на оказание соответствующих образовательных услуг. При этом теперь не требуется государственная аккредитация тем образовательным программам, по которым ведется обучение, как это было до 2018 года.