Никита Кологривый приехал в отдел полиции Новосибирска

Актер Никита Кологривый, которого подозревают в хулиганстве за выходку в баре приехал в отдел полиции «Центральный».

Мужчину сопровождали его друзья. Актер спокойно зашел в участок и ответил на вопрос журналиста.

― Настрой, слава богу, хороший, ― заявил сибиряк.

Как стало известно Infopro54, Кологривого сегодня праткически сняли с рейса в Москву. Полицейские пришли к нему в отель и предложили явиться на допрос.

Накануне Никита весело отдохнул в баре. Он приставал к официантке, ударил нескольких парней, снимал с себя одежду.

Сейчас знаменитому сибиряку грозит статья за хулиганство.