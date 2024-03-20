Никита Кологривый приехал в отдел полиции Новосибирска

Актер Никита Кологривый, которого подозревают в хулиганстве за выходку в баре приехал в отдел полиции «Центральный».
Мужчину сопровождали его друзья. Актер спокойно зашел в участок и ответил на вопрос журналиста.
― Настрой, слава богу, хороший, ― заявил сибиряк.
Как стало известно Infopro54, Кологривого сегодня праткически сняли с рейса в Москву. Полицейские пришли к нему в отель и предложили явиться на допрос.
Накануне Никита весело отдохнул в баре. Он приставал к официантке, ударил нескольких парней, снимал с себя одежду.
Сейчас знаменитому сибиряку грозит статья за хулиганство.
Фото/видео: Артем Рязанов.
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