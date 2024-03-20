Министра энергетики и ЖКХ Дениса Архипова задержали в Новосибирске

В Новосибирске задержали министра энергетики и ЖКХ Дениса Архипова. Задержание чиновника возможно связывают с банкротством крупного регоператора «Экология-Новосибирск».

Информацию о задержании Infopro54 подтвердил источник в областном правительстве.

— Его подозревают в превышении должностных полномочий. На время следствия исполнять его обязанности будет заместитель министра Евгений Назаров — рассказал собеседник. Согласно информации на сайте регионального правительства, Архипов Денис Николаевич родился 30 октября 1976 года в селе Убинское Новосибирской области. В 1998 году он закончил Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция». В марте 2016 года был назначен на должность замминистра ЖКХ и энергетики Новосибирской области. В сентябре 2018 года по распоряжению губернатора Андрея Травникова занял пост главы этого же Министерства.

По инфомации еще одного источника, интеерс правоохранителей к Денису Архипову может быть связан с реализацией программы «Чистая вода».

— В «Экологии-Новосибирск» крутились бешенные деньги, но у Архипова больших полномочий по этой компании не было. В обязанности МинЖКХ входило только проведение конкурса и согласование условий, далее регоператор сам выбирал перевозчиков, — пояснил Infopro54 эксперт, владеющий ситуацией. — Чиновника могут задержать только за взятку или превышение полномочий, что в случае с «Экологией-Новосибирск», маловероятно.

Что касается программы «Чистая вода», то она государственная, на ее реализацию направляются бюджетные деньги.

— Если учесть, что замминистра ЖКХ Владимир Нормайкин сидит уже год, не исключено, что он заговорил и тут вопрос другой. Вот этот вариант, на мой взгляд, более вероятен, — пояснил собеседник редакции.

Напомним, в сентябре 2023 года Владимира Нормайкина суд признал виновным в получении взяток в крупном и особо крупном размере (ч. 5, 6 ст. 290 УК РФ) на строительстве водозаборных скважин в районах области.

В феврале 2024 года КСП Новосибирской области сообщала, что более 306 тысяч человек из 2,7 млн жителей Новосибирской области не обеспечены качественной питьевой водой. К таким выводам пришли аудиторы в ходе проверки законности и эффективности использования средств областного бюджета, направленных на реализацию подпрограммы «Чистая вода» госпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» в 2022 году и за девять месяцев 2023 года.

По словам аудитора КСП Василия Круковского, если в городах доля обеспеченности водой составляет 95,8%, то в сельской местности — 88,65%. 344 населенных пункта из 1544 не обеспечены централизованной системой водоснабжения. Доля обеспеченности сельского населения качественной водой составляет 61,1%.

— На октябрь 2023 года из почти 5 млрд рублей, выделенных на реализацию подпрограммы «Чистая вода» государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», было освоено только 27% средств, — констатировал он на февральском заседании комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам.

Ранее редакция сообщала о том, что счета и имущество учредителей «Экологии-Новосибирск» арестованы по определению Арбитражного суда. Определение о наложении обеспечительных мер вынесено в отношении Татьяны Бобыревой, Юрия Туктарова, Игоря Фраинта, Дениса Карасева, Игоря Коваль, Андрея Чемодуровуа Кирилла Гапеева, Игоря Снегурова и Дмитрия Доева.