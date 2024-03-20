Семьи участников спецоперации посетили курорт «Манжерок»

Курорт «Сбера» «Манжерок» в рамках социальной программы «Манжерок — детям» провел экскурсию для семей участников специальной военной операции.

45 гостей «Манжерока» познакомились с живущими на территории курорта кроликами и альпаками, полюбовались пейзажем с высоты 1020 метров, поднявшись на подъемнике, а также побывали в досуговом центре «Лес чудес».

— Экскурсионная поездка на курорт для семей-участников СВО проходит в рамках нашей социальной программы, где на день наш детский досуговый центр становится их собственной сказкой. Сегодня мы подарили нашим гостям хорошее настроение и яркие эмоции, — отметил генеральный директор всесезонного курорта Владимир Щербинин.

Жена добровольца Любовь Гаврилова посетила курорт «Манжерок» с дочерью.

— Нашей группе провели экскурсию по территории всего комплекса и рассказали о развитии курорта, мы также поднялись на подъемнике на гору, увидели трассы для горнолыжников, побывали в отеле. Все, конечно, на высшем уровне. Это очень здорово, что есть такие места недалеко от нас. Дочке понравилось все. Мы очень довольны поездкой, — поделилась эмоциями она.

Стоит отметить, что подобные благотворительные дни проходят в рамках социального проекта «Манжерок — детям» проходят регулярно. Недавно курорт «Сбера» «Манжерок» посетили воспитанники школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, им. Г. Жукова.