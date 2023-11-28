Никита Михалков выступил с речью на открытии фестиваля «Сибириада» в Новосибирске

В понедельник, 27 ноября, стартовал первый международный конкурс-фестиваль музыкального и мультимедийного искусства имени Эдуарда Артемьева «Сибириада» в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба правительство Новосибирской области.

На открытии выступил режиссер Никита Михалков.

— Очень рад, что в таком потрясающем театре, таком потрясающем зале в этом замечательном городе, на Родине композитора, открывается фестиваль «Сибириада», — сказал Михалков.

Эдуард Артемьев — советский и российский композитор. Известен как автор музыки к фильмам Андрея Тарковского, Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского. Родился в Новосибирске, но в семь лет вместе с родителями переехал в Москву. Похоронен на Ваганьковском кладбище.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске прошел Фестиваль «Образ».