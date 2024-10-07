Никита Столповский будет координировать работу ЛДПР в Новосибирске

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий назначил координатором отделения партии в Новосибирске бывшего депутата горсовета Рубцовска Никиту Столповского. В 2021 году он был замруководителя реготделения ЛДПР в Алтайском крае, затем работал в Центральном аппарате партии в Москве. Является помощником депутата Госдумы.

Как сообщили в пресс-службе Новосибирского реготделения ЛДПР, реорганизация связана с предстоящей в 2025 году масштабной избирательной кампанией.

— Главной задачей является усиление работы на местах, с особым вниманием к отдалённым районам и поселкам с небольшой численностью населения, — отметил Никита Столповский.

Напомним, в начале октября стало известно об уходе из ЛДПР депутата горсовета Новосибирска и заместителя председателя Евгения Лебедева. Причину ухода Лебедев не комментирует. На сайте горсовета отмечается, что Евгений Лебедев является независимым депутатом и не входит ни в одно депутатское объединение. В мае 2024 года, депутат горсовета Василий Стрекалов перешел из ЛДПР в объединение «Единая Россия». Фракция партии прекратила существование осенью 2021 года после того, как из нее вышли Ирина Беспечная и Ростислав Антонов.

В Заксобрании Новосибирской области в состав фракции ЛДПР входят 6 человек: Екатерина Белькова, Роман Казаков, Наталия Красовская, Дмитрий Курочкин, Евгений Шаблинский и Александр Щербак.

В сентябре 2025 года должны состояться выборы депутатов горсовета Новосибирска, а также депутатов регионального парламента.

Ранее редакцция сообщала о том, что пост председателя постоянной комиссии в горсовете Новосибирска впервые получила женщина.