Пост председателя постоянной комиссии в горсовете Новосибирска впервые получила женщина

Сессия горсовета Новосибирска приняла решение о том, кто будет курировать округа №16 и №23, вместо ушедших по собственному желанию досрочно депутатов седьмого созыва.

С избирателями на 16 округе будет работать Елена Воронова («Единая Россия»). Напомним, председатель комиссии по местному самоуправлению Игорь Атякшев, который избирался по этому округу в 2020 году, в середине августа 2024 года перешел на работу в органы исполнительной власти — был назначен заместителем министра регионально политики. Атякшев входил во фракцию «Единая Россия».

На 23 округе будет работать Александр Бестужев («Единая Россия»). Он подхватил округ коллеги Дмитрия Колпакова, который также перешел на госслужбу. Он занял пост заместителя главы администрации Кировского района. Колпаков избирался в горсовет от «Единой России».

Решением сессии депутатам увеличили количество помощников, для организации работы на добавленных округах до 20 человек. Напомним, выборы депутатов в восьмой созыв горсовета с большой долей вероятности пройдут в сентябре 2025 года.

Кроме того, сессия приняла решение о назначении председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению Ирины Беспечной. Она, как и Атякшев, представляет фракцию «Единая Россия». Отметим, что этот пост в горсовете женщина получила впервые. Ранее Беспечная входила в комиссию по местному самоуправлению.

Глава фракции КПРФ Антон Тыртышный напомнил коллегам про пакетное соглашение согласно которому в начале работы седьмого созыва фракции КПРФ и «Единая Россия» договорились о том в какие комиссии будут продвигаться представители партий.

— Комиссия по наказам закреплялась за КПРФ, по муниципальному управлению — за единороссами. В июне при согласовании нового председателя комиссии по наказам 11 депутатов от фракции «Единая России» не смогли найти в себе силы и проголосовать в соответствии с межпартийными договоренностями, — напомнил Тыртышный. — Мы обсуждали этот вопрос на фракции, но в итоге решили, что будем следовать ранее принятым договоренностям и поддержим кандидатуру Ирины Беспечной. Надеемся, что далее все депутаты будут следовать ранее принятым договорённостям, вне зависимости от того кто у кого работает.

Председатель горсовета Дмитрий Асанцев поблагодарил Антона Тыртышного и коммунистов «за последовательность решений о которых договаривались».

Ранее редакция сообщала о том, что на довыборах в горсовет Новосибирска по округу №45 победил представитель КПРФ Ерлан Байжанов.