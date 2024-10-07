30-летний мужчина хотел украсть 77 шоколадок для перепродажи в Новосибирске

В Новосибирске 30-летний мужчина решил украсть шоколадки для перепродажи, но потерпел фиаско.
Инцидент произошел 3 октября.
В дежурному АБ «Гвардия» поступил сигнал из супермаркета Ленинского района.
В магазине бойцам удалось задержать 30-летнего жителя Новосибирска, который пытался вынести без оплаты 77 шоколадок. Половину плиток он сложил в пакет, а остальные спрятал по карманам.
— Как пояснил сам задержанный, сладкое он не ест, а шоколад украл исключительно для последующей перепродажи, — отмечается в сообщении «Гвардии».
Гвардейцы передали предприимчивого вора сотрудникам полиции.
Стоит отметить, что за последние трое суток сотрудники АБ предотвратили 20 попыток хищений, три отказа от оплаты счетов и 32 хулиганских выходки.
Ранее редакция сообщала о том, что картофельного вора задержали бойцы ГБР в Новосибирске.
Источник фото: АБ Гвардия
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