30-летний мужчина хотел украсть 77 шоколадок для перепродажи в Новосибирске

В Новосибирске 30-летний мужчина решил украсть шоколадки для перепродажи, но потерпел фиаско.

Инцидент произошел 3 октября.

В дежурному АБ «Гвардия» поступил сигнал из супермаркета Ленинского района.

В магазине бойцам удалось задержать 30-летнего жителя Новосибирска, который пытался вынести без оплаты 77 шоколадок. Половину плиток он сложил в пакет, а остальные спрятал по карманам.

— Как пояснил сам задержанный, сладкое он не ест, а шоколад украл исключительно для последующей перепродажи, — отмечается в сообщении «Гвардии».

Гвардейцы передали предприимчивого вора сотрудникам полиции.

Стоит отметить, что за последние трое суток сотрудники АБ предотвратили 20 попыток хищений, три отказа от оплаты счетов и 32 хулиганских выходки.

Ранее редакция сообщала о том, что картофельного вора задержали бойцы ГБР в Новосибирске.