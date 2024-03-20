«Вызывает стыд»: депутат Госдумы высказался о скандалах Никиты Кологривого в Новосибирске

Депутат Госдумы Виктор Игнатов прокомментировал скандальное поведение актера Никиты Кологривого в родном Новосибирске.
— Поведение Кологривого в городе, где он вырос, вызывает стыд. Никакого уважения к людям и несоблюдение элементарных норм приличия. Он опаздывает на встречи с поклонниками и не соблюдает элементарные нормы приличия, — высказался депутат.
По мнению Виктора Игнатова, нужно ужесточать законы для публичных людей, если они нарушают законы и правила поведения.
— Пора уже перестать просто наблюдать, как еще одна «знаменитость» не справляется с медными трубами, — добавил депутат.
Игнатoв отметил, что Кологривый и ему подобные являются примером для подражания для молодежи. Поэтому они должны нести повышенную ответственность.
Ранее редакция сообщала об очередном скандале с участием Никиты Кологривого в одном из ресторанов Новосибирска. Актер укусил за ногу официантку и ударил нескольких мужчин.
Фото: стоп-кадр с видео.
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