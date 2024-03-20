«Вызывает стыд»: депутат Госдумы высказался о скандалах Никиты Кологривого в Новосибирске

Депутат Госдумы Виктор Игнатов прокомментировал скандальное поведение актера Никиты Кологривого в родном Новосибирске.

— Поведение Кологривого в городе, где он вырос, вызывает стыд. Никакого уважения к людям и несоблюдение элементарных норм приличия. Он опаздывает на встречи с поклонниками и не соблюдает элементарные нормы приличия, — высказался депутат.

По мнению Виктора Игнатова, нужно ужесточать законы для публичных людей, если они нарушают законы и правила поведения.

— Пора уже перестать просто наблюдать, как еще одна «знаменитость» не справляется с медными трубами, — добавил депутат.

Игнатoв отметил, что Кологривый и ему подобные являются примером для подражания для молодежи. Поэтому они должны нести повышенную ответственность.

Ранее редакция сообщала об очередном скандале с участием Никиты Кологривого в одном из ресторанов Новосибирска. Актер укусил за ногу официантку и ударил нескольких мужчин.