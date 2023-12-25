Около 8 тысяч таксистов легализовались за год в Новосибирской области

В Новосибирской области за год легализовали около 8000 такси. Об этом сообщил «Царьград Новосибирск» со ссылкой на Общественный совет.

― В феврале 2023 года на территории региона было 1896 легальных автомобилей с шашечками, а к середине декабря их уже ― 9947, ― говорится в сообщении.

Главное причиной такого скачка легализаций эксперты называют вступление в силу нового закона. С новым законом агрегаторы не могут передавать таксистам заказы без соответствующих разрешений. Сейчас можно легко проверить есть ли разрешение или его нет.

Ранее редакция сообщала о том, что средняя стоимость поездки на такси за год выросла на 24% в Новосибирске.