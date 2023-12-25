Оборудование казино обращено в доход государства в Новосибирске

Игорное оборудование обратили в пользу государства в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

— Более шести тысяч единиц оборудования признаны бесхозяйным имуществом, обращены в собственность Российской Федерации и переданы в Росимущество, — говорится в сообщении.

Такое решение вынес Ленинский районный суд.

Напомним, что утверждено обвинительное заключение о незаконном игорном бизнесе в Новосибирске. Из заведения было изъято более 30 штук оборудования.

Ранее реакция сообщала о том, что нелегальное казино накрыли силовики под Новосибирском.