Оборудование казино обращено в доход государства в Новосибирске

Игорное оборудование обратили в пользу государства в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
— Более шести тысяч единиц оборудования признаны бесхозяйным имуществом, обращены в собственность Российской Федерации и переданы в Росимущество, — говорится в сообщении.
Такое решение вынес Ленинский районный суд.
Напомним, что утверждено обвинительное заключение о незаконном игорном бизнесе в Новосибирске. Из заведения было изъято более 30 штук оборудования.
Ранее реакция сообщала о том, что нелегальное казино накрыли силовики под Новосибирском.
Фото: Freepik — rawpixel.com
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