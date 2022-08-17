Николай Красников: Механизм отзыва глав муниципалитетов должен быть четко прописан в публичном пространстве

Наукоградам — перспективное развитие. Как носителям особой миссии

— Николай Григорьевич, вы вошли в состав совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления. Какова ваша официальная миссия в составе совета и какие задачи вы дополнительно в этом статусе ставите перед собой лично?

— Сейчас я включен в обновленный состав совета, до этого я уже находился в этом совете, участвовал в совещаниях, которые проводил президент еще в начале 2020 года, до пандемии коронавируса, готовил предложения по ряду вопросов. Сейчас работа совета заключается в том, чтобы объединять инициативы, проблемные моменты, которые возникают в нашей работе и транслируются наверх, тем более что президент обозначил реформу местного самоуправления, изменение его финансовых основ, основ развития местного самоуправления. Но если говорить о какой-то конкретике, то, например, мое предложение касалось проектного перспективного развития городов, особенно наукоградов, имеющих особый статус. Я руковожу научным городком уже 30 лет и хорошо представляю общую проблематику наукоградов. Предложение к власти ― чтобы такие городки развивались достаточно приоритетно, поскольку у них особая миссия, особые задачи. Такие предложения, касающихся наукоградов, которых 13 в России, других городов, имеющих научный потенциал, мы готовим и стараемся озвучить, в частности на «Технопроме», который будет проходить в Новосибирске.

По итогам первого совета было озвучено, что иногда муниципалитетам трудно входить в какие-то программы и проекты развития. Просто не хватает средств в различных муниципалитетах, чтобы сделать минимальный проект, необходимый для вхождений в какую-то программу, где есть средства. Поэтому приятно, что возникла дополнительная линия финансирования муниципалитетов через регионы. Регионам стали давать деньги на проекты, с которыми они более уверенно стали входить в какие-то программы.

Далее. На нашем совете у меня был диалог с министром просвещения Кравцовым, когда я говорил о современной школе на примере кольцовской, в которой много спорта, много специализированных помещений-технопарков для того, чтобы в современном формате вести образовательный процесс. Еще я говорил, что нужна программа ремонтов школ. Строить школы-маяки — это здорово, они должны задавать уровень, но сегодня пока еще сохраняется разрыв, когда многие школы в плохих условиях в плане здания, оснащения и т.д. Приятно, что за последние годы такая программа родилась и уже серьезно затронула Новосибирскую область. Очень многие школы так получили поддержку и серьезно модернизировали свое хозяйство.

Так что, если говорить кратко, отвечая на ваш вопрос, то вижу свою дальнейшую задачу и опыт как практика в руководстве научным городком — продолжать транслировать положительный опыт наверх и получать обратную связь для активного участия муниципалитетов в разных национальных проектах.

— Правильно понимаю, что этот опыт должен положительно сказаться и на реализации программы «Академгородок 2.0», в том числе на территории Кольцово?

— Конечно. Во-первых, это происходит за счет повышения роли местного самоуправления. В последнее время межбюджетные отношения серьезно меняются, и, говорю как практик, некоторым муниципалитетам надо серьезно поработать со своими налоговыми источниками. Например, в Кольцово, несмотря на небольшую численность населения, мы собираем более 12 млрд рублей налогов в разные уровни бюджетов и внебюджетные фонды в силу того, что большое внимание уделяем поддержке малого и среднего бизнеса. На территории Кольцово работают около 500 компаний и 783 индивидуальных предпринимателя.

Во-вторых, если говорить о нашей программе «Академгородок 2.0», то здесь повышенное внимание к таким муниципалитетам, как Кольцово или даже чаще к таким территориям, как Советский район Новосибирска, Академгородок. Именно у таких городках сосредоточена мощь и потенциал для прорыва в развитии России, российской науки, производства.

Мы не представляем себя без выборов, и нас услышали

— Есть мнение, что реформа местного самоуправления в предлагаемом в настоящее время виде может, наоборот, потеснить полномочия муниципалитетов и их глав. Об этом, например, заявляли депутаты различных фракций в горсовете Новосибирска. Насколько вы с этим согласны? На ваш взгляд, имеется ли такой риск или нет?

— Муниципалитетам нужно самим «плавниками шевелить» в вопросах, когда лишают прав или, наоборот, советуются с ними. Привожу как пример реформу местного самоуправления и его выборного законодательства. Например, не так дано федеральные и региональные законодатели предоставляли возможность выборов руководителей муниципалитетов: хочешь — прямые выборы, хочешь — через комиссию, которую составляют губернатор и район, хочешь — утверждайся через выборы на совете депутатов. К моему удивлению, многие коллеги в Новосибирской области пошли по наиболее простому пути, предпочли не тратить средства и не рисковать на выборах: давайте через комиссии. В части наукоградов — подмосковных и других — тоже свернули выборный процесс. Но там, может быть, был такой взгляд области, и их не совсем услышали, и сейчас они сражаются. Кольцово — единственный из наукоградов и единственный из муниципалитетов в Новосибирской области, который четко сказал, что себя не представляет без прямых выборов. Нас услышали. Теперь в законодательстве Новосибирской области есть выборы главы Кольцово наряду с выборами мэра Новосибирска. А это тоже вопрос самостоятельности муниципалитета, когда ты ориентируешься на позиции своего сообщества, своих избирателей, а не только на того начальника, который тебя назначил. Во всех остальных муниципалитетах руководители назначаются.

Отзыв главы должен быть выверенным и оправданным

— Но ведь, насколько известно, одним из пунктов внедряемой сейчас реформы выборного самоуправления является возможность для глав региона отстранять, отправлять в отставку глав муниципалитетов, даже избранных, если губернатор посчитает это нужным. Что можете сказать на этот счет? Насколько, на ваш взгляд, такая политика в отношении муниципальных глав может быть обоснована?

— Да, есть такое положение, касающееся повышения ответственности руководителей муниципалитетов. Поскольку местное самоуправление становится элементом публичной власти, то, наверное, с одной стороны, правильно, что прописано, когда в особых случаях губернатор может отозвать руководителя муниципалитета, даже несмотря на его выборный мандат. Но это должно быть очень точечное, выверенное и оправданное решение. Наверняка, судебное право защиты сохранено в этом случае у руководителя муниципалитета, в отношении которого губернатор примет такое решение, потому что ситуации бывают разные, ошибки исключать нельзя. А иногда бывает, что и выбранный глава настолько, что называется, зауправлялся и накуролесил, что что ждать, пока его сметут на очередных выборах, тоже нельзя. Но механизм его отстранения в особых случаях тоже должен быть жестко прописан, безусловно, с возможностью для муниципального главы свою позицию обосновать, защититься, оправдаться. Поэтому я не вижу большой опасности для глав, поскольку все уровни власти должны ответственно действовать в публичном пространстве.

Ранее редакция рассказывала, что рамках реформы в регионах будут формироваться муниципальные округа с новыми принципами финансирования.