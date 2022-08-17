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Суд принял решение по мере пресечения бывшему чиновнику МинЖКХ Новосибирской области

  • 17/08/2022, 16:16
Автор:
борьба с коррупцией
Его задержали по подозрению в получении взятки в октябре 2021 года.

Постановлением Центрального районного суда Новосибирска снова сегодня продлен срок нахождения под домашним арестом экс-заместителю министра жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области Владимиру Нормайкину. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Согласно постановлению суда, Нормайкин будет находится под домашним арестом до 18 октября с сохранением ранее установленных судом запретов.

Постановление не вступило в силу.

Напомним, сотрудники правоохранительных органов задержали Владимира Нормайкина на рабочем месте в октябре 2021 года. Из здания министерства его вывели в наручниках.

Новости Новосибирска

Замминистра ЖКХ поставил годовой рекорд по взятке

В декабре 2021 года на пресс-конференции представители Следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области сообщили, что Владимир Нормайкин задержан по подозрению в неправомерных действиях в ходе реализации нацпроекта «Чистая вода». По информации следственных органов, он являлся рекордсменом по размеру полученной взятки (2 млн рублей) в разрезе остальных преступлений коррупционной направленности, зарегистрированных в регионе в 2021 году.

Центральный районный суд Новосибирска уже неоднократно продлевал срок нахождения подозреваемого под домашним арестом.

 

Ранее редакция сообщала, что в регионе не хватает специалистов для обслуживания оборудования, закупленного по нацпроекту «Чистая вода». 

Фото с сайта правительства Новосибирской области

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Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : чиновник Получение взятки нацпроект борьба коррупцией


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