Суд принял решение по мере пресечения бывшему чиновнику МинЖКХ Новосибирской области

Постановлением Центрального районного суда Новосибирска снова сегодня продлен срок нахождения под домашним арестом экс-заместителю министра жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области Владимиру Нормайкину. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).
Согласно постановлению суда, Нормайкин будет находится под домашним арестом до 18 октября с сохранением ранее установленных судом запретов.
Постановление не вступило в силу.
Напомним, сотрудники правоохранительных органов задержали Владимира Нормайкина на рабочем месте в октябре 2021 года. Из здания министерства его вывели в наручниках.
Центральный районный суд Новосибирска уже неоднократно продлевал срок нахождения подозреваемого под домашним арестом.
Ранее редакция сообщала, что в регионе не хватает специалистов для обслуживания оборудования, закупленного по нацпроекту «Чистая вода».
Фото с сайта правительства Новосибирской области
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