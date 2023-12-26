Новосибирский зоопарк рассказал о малышах, рожденных в этом году

Новосибирский зоопарк рассказал о судьбе некоторых малышей-подопечных. Об этом сообщается на сайта зоопарка.

— В павильоне мелких приматов и пингвинов в декабре заботами о маленьких заняты пять семей. В очередной раз родителями стали двупалые ленивцы — у них родился один малыш. Самка все время держит его у себя на животе, и разглядеть кроху не всегда удается, — говорится в сообщении.

Однако если потратить приличное количество времени можно увидеть всех членов семьи.

В зоопарке также сообщили, что у бескоготных выдр тоже прибавление в семействе. У семьи появилось три малыша. Отмечается, что родители показывают себя только с лучше стороны.

Напомним или в зоопарке и о пополнении у эдиповых тамаринов и беличьих саймири. Мамы малышей отлично справляются со своими обязанностями.

— Малыши растут быстро, и сейчас за ними уже можно наблюдать, — подчеркнули в сообщении.

Не забыли и про детеныша кошачьих лемуров. За новым членом семьи смотрит не только мама, но и все челны семьи.

— Маленькие изящные антилопы дикдики тоже принесли потомство. В декабре родилось два детеныша. Они любят прятаться в сене, пугливы и осторожны, — рассказали в зоопарке.

Также в декабре сотрудники завершили выкармливание двух птенцов многоцветных лорикетов. Они появились на свет еще осенью и в течение нескольких месяцев находились в заботливых руках орнитологов. На данный момент они самостоятельны.

Ранее редакция сообщала о том, что в новосибирском зоопарке пересчитают всех животных.