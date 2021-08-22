Два масштабных инвестпроекта получили землю

Комиссия по оценке соответствия объекта социально-культурного или коммунально-бытового назначения, масштабного инвестиционного проекта критериям, установленным №583-ОЗ, приняла решение признать два проекта масштабными и выделить им землю для реализации намеченных планов.

Инициатор первого проекта ООО УК «А класс капитал» — «Индустриальный парк «PNK Парк Пашино». Компании выделено более 2 млн кв метров земли в районе Пашинского переезда. Проект предполагает строительство индустриального парка со всей необходимой инфраструктурой в Новосибирском районе Новосибирской области. Планируется создание 3 762 рабочих мест. Проект был представлен на инвестсовете в апреле этого года.

Второй проект реализует АО «Технопарк Новосибирского Академгородка». Речь идет о «Развитии инфраструктуры Технопарка на период 2021-2027 годов». Компания получила 87 тыс кв метров в Советском районе. Проект подразумевает развитие инженерной инфраструктуры Технопарка Новосибирского Академгородка, а также создание новых производственных, лабораторных и офисных помещений в интересах резидентов Технопарка с целью обеспечения необходимыми инженерными ресурсами земельных участков, прилегающих к территории Технопарка. Планируется создание 914 рабочих мест.

Как сообщили в правительстве региона, общий объем инвестиций в заявленные проекты — более 13 млрд. рублей.