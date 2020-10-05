Николаю Патрушеву показали обновленное производство на НАЗ им Чкалова

Губернатору Андрею Травникову и Секретарю Совета Безопасности Российской Федерации Николаю Патрушеву представили возможности обновленных производственных линий Новосибирского авиационного завода им. В. П. Чкалова, цех окончательной сборки Су-34, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Отмечается, что Андрей Травников и Николай Патрушев ознакомились с результатами модернизации производства, внедрения современных технологий, в том числе организации труда, нового прогрессивного оборудования. Завод обеспечен заказами на среднесрочный период.
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области
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