В Краснообске запустили солнечную электростанцию

В сентябре на территории мобильной строительной площадки, организованной компанией Брусника для застройки микрорайона «Пшеница», запустили самую крупную в Новосибирской области солнечную электростанцию. Подрядчиком проекта выступила компания Neosun Energy, сообщили в пресс-службе компании Брусника.

Предполагается, что установка общей мощностью 62 кВт позволит ежегодно экономить на электроэнергии более 400 000 рублей и снизит количество выбросов углекислого газа на 67 тонн (это эквивалентно посадке 3676 деревьев).

Отмечается, что солнечная электростанция оснащена 150-ю высокоэффективными батареями Neosun мощностью 410 Вт, сетевым инвертором и системой крепления на винтовых сваях.

Для Брусники эта электростанция уже не первая. На своих объектах в разных регионах страны девелопер активно внедряет энергоэффективные технологии. Самая северная станция этим летом была установлена в Тюмени.

В пресс-службе подчеркнули, что электростанция, установленная в Краснообске, является первой в России, где применяются новейшие модули с рекордным КПД ячеек 23.2% и мощностью 410 Вт. Высокая эффективность этих солнечных батарей достигается благодаря использованию 9ВВ ячеек с передовой Half-Cut технологией. Такие модули позволяют получить больше зелёной энергии, занимая при этом меньше территории.

— Брусника активно тестирует новые материалы и технологии, апробируя наиболее эффективные решения в строительном процессе. При организации мобильной строительной площадки в Краснообске, мы, в первую очередь, стремились свести влияние на окружающую среду к минимуму: локализовали пыльные и шумные отходы внутри помещения, установили оборудование для переработки строительного мусора. Запуск солнечной электростанции на площадке мобильного стройгородка для нас — эксперимент, который позволит понять, сколько электроэнергии мы можем собрать, чтобы в будущем компенсировать её на пожарную сигнализацию, освещение мест общего пользования и прочие нужды, — рассказал Павел Рогожников, технический директор компании «Брусника.Сибакадемстрой».

Фото предоставлено пресс-службой компании