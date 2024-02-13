«Нижнее белье ― это намек»: психологи составили рейтинг самых неудачных подарков на День Влюбленных

В преддверии популярного праздника многие новосибирцы ломают голову, чем порадовать своего партнера. В России 14 февраля отмечают не все влюбленные, о некоторые используют этот день, чтобы осчастливить свою вторую половинку приятным презентом или романтичным сюрпризом.

Редакция Infopro54 расспросила новосибирских психологов о том, как сделать подарок и при этом не попасть в черный список к одариваемому. Давайте разбираться.

― День влюблённых ―это праздник приЗНАНИЯ, я даю тебе знания, как я выражаю свою любовь к тебе. Это, прежде всего, энергообмен и признание своему партнёру о своих чувствах. Что говорят вам ваши чувства? Тем и руководствуйтесь в выборе подарка. В этот день не стоит дарить то, что может вызвать дисбаланс в отношениях. Это могут быть нелюбимые цветы, плюшевые игрушки, банальные открытки, не несущие искренний посыл, что-то для кухни или дома. Не дарите косметику, подарите то, что на долго оставить тёплые воспоминания о вас, даже, если каждый из вас решит пойти своим путём. Ценность подарка измеряется вашей энергией, которую вы вкладываете в него, ― считает эксперт Алена Иванова.

По части косметики с Аленой солидарна и психолог Ирина Данчева. Она добавляет в этот список любой парфюм, с которым очень легко ошибиться и оказаться потом вместе с флакончиком на пыльной полке среди забытых и ненужных вещей.

― Будьте искренни и честны с собой и с тем, что вы вкладываете в подарок. Ведь, если расшифровать это слово ― оно звучит как По Дарю ― дар от меня тебе. Без того, чтобы требовать что-то в замен, ― разъясняет Ирина.

Эксклюзивно для наших читателей специалисты составили ТОП самых неудачных подарков. Но и тут не все так просто. Оказывается, стоит учитывать еще и этап отношений. Начнем с раннего.

― Духи. Не стоит дарить такой подарок, пока вы не разобрались во вкусах своего партнера, если не знаете точно, какие духи он использует, какие марки и нотки ему нравятся.

― Декоративная косметика. Дело в том, что девушки относятся к этому очень щепетильно. Не говоря уж о том, что мужчины очень часто не разбираются в оттенках. Для них красный ― это красный, жёлтый ― это жёлтый, а розовый ― это розовый. Для девушки оттенков гораздо больше ― алый, коралловый, бордовый, фуксия, цвет пыльной розы и так далее.

― Нижнее бельё. Даря нижнее бельё девушке или женщине, мужчина как бы намекает на определённый характер продолжения отношений, а это не всегда может быть воспринято правильно. Но даже если ваша дама очень раскрепощена, то вы можете элементарно не угадать с размером, цветом, либо предпочтением в тканях. Это очень интимное дело. Мужчина тоже не всегда отнесётся к этому подарку с пониманием. Несмотря на стереотипы, что мужчины не притязательны к своим вещам и своей одежде, но к белью, поверьте, многие из них относятся очень щепетильно!

― Домашние животные. Не надо мучать ни себя, ни несчастных существ! Если вдруг окажется, что они никому не нужны, несмотря на то, что когда они маленькие, очень милые. Но, например, девушка или парень совсем не приспособлены, чтобы заботиться о других, или у них нет времени. Просто вы пока ещё не знаете об этом. Поэтому дарить животных категорически не рекомендуется.

― Парные вещи. Во-первых, это опять же прямой намёк на то, что вы хотите долгосрочных отношений. Этим очень страдают девушки либо женщины, которые стремятся создать более крепкие отношения с мужчиной. Это может очень сильно отпугнуть в начале не только мужчину, но и женщину, которая, например, ещё не определилась. Очень многим нужно достаточное количество времени, чтобы понять, насколько отношения серьёзные.

― Подарки из магазина приколов. Пока вы ещё не знаете уровень юмора вашего партнёра, что ему смешно, а что не очень, такой подарок дарить не стоит. Тем более, если предмет выражает ваше пренебрежительное отношение к празднику всех влюблённых. Всё может оказаться довольно печально. Вместо смеха вы получите испорченное настроение и проблемы вместо праздника.

― Слишком дорогие подарки, если вы не предполагаете отношения, когда один содержит другого. Как определить слишком дорогой подарок или нет? Подарок считается слишком дорогим, если человек сам себе не может его позволить по своему доходу. И даже если партнер очень хочет, то преподнеся такой подарок, вы ставите вас обоих в очень «скользкую» ситуацию, когда человек невольно становится вам обязан. В итоге, кто-то начнет отказываться сразу же, и ситуация вместо праздничной превратится в неловкую.

Есть еще список таких презентов, которые не стоит дарить НИКОГДА.

Исключением может быть, если партнёр сам это попросил.

― Утварь и бытовая техника. Никого не порадует бытовая вещь, даже если она очень нужна в хозяйстве. Лучше оставить эти покупки на совместные походы в магазин. И даже если бытовая техника очень дорогая, то она может не порадовать. Потому что может оказаться, что ваш партнёр хотел другую марку, другие возможности этой техники и вообще хотел, например, что-то другое.

― Абонементы в спортзал. Это намекает на то, что человеку хорошо бы заняться своим внешним видом в той или иной форме. Кому-то покажется, что он слишком толстый, кому-то, что слишком худой. Во всех случаях это может быть воспринято как оскорбление.

― Уходовая косметика и девайсы для ухода. Опять же, может быть воспринято, как то, что женщина или даже мужчина недостаточно ухожен, чист. И получается намёк, что опять же ему надо что-то делать со своей внешностью.

― Одежда, бельё и носки. Даже если вы прожили вместе очень-очень долго и уже понимаете, что люди предпочитают покупать, то есть большой процент вероятности, что вы не угадаете марку, размеры, цвет того, что хочет ваш партнёр. Конечно, если вы не обговорите всё заранее. Как итог, потраченный день, деньги, и это не доставит никакого удовольствия вашему партнёру.

― Бесполезные безделушки. Даже если ваш партнёр любит или коллекционирует что-то, то скорее всего ему будет приятнее выбирать самому, ну или хотя бы вместе с вами. Поэтому без договорённости заранее не стоит покупать все эти пылесборники, чтобы они потом не валялись или вовсе не были выкинуты или передарены.

Вот такая шпаргалка у нас получилась. Каждый из читателей легко может дополнить этот список своими пунктами, которые уже основаны на личном неудачном опыте. А если вы только начинающий влюбленный, то есть вероятность избежать ненужных ошибок благодаря этим советам.

Всем добра, взаимопонимания и любви!