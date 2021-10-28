Низкомощные турбины — в плане на осень: СГК завершает ремонтную кампанию на ТЭЦ Новосибирска

Финальные проекты — капитальный ремонт двух турбин на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-4. В октябре — ноябре теплоэлектростанции ремонтируют, как правило, турбины небольшой мощности, а более мощные агрегаты готовят к зиме летом.

Теплоэлектростанции ремонтируют турбины вместе с генераторами электрической энергии. Доля в общем объеме электрической мощности станции турбогенератора, который сейчас проходит ремонт на ТЭЦ-4, — 8%, или 30 МВт. На ТЭЦ-2 это агрегат мощностью 20 МВт, что составляет 6% от установленной мощности станции.

Более производительные агрегаты отремонтировали летом, чтобы повысить их эффективность и надежность уже к началу отопительного сезона. Для сравнения: мощность турбоагрегата №6, ремонт которого ТЭЦ-2 проводила летом, — 65 МВт, что составляет 19% электрической мощности станции.

Работу с агрегатами менее крупными и эффективными, имеющими более низкие параметры температуры и давления перегретого пара, можно планировать на отопительный сезон. Однако зимой такой ремонт не проводят — только весной или в осенний период.

«Оборудование третьей очереди Новосибирской ТЭЦ-2 работает на более низких параметрах — с давлением 90 атмосфер, в сравнении с оборудованием четвертой очереди — на давлении 130 атмосфер. Третью очередь задействуют зимой, в периоды пониженных температур, в режиме когенерации — комбинированной выработки электроэнергии и тепла», — пояснил начальник отдела подготовки и проведения ремонтов Новосибирской ТЭЦ-2 Марс Уразбахтин.

Кроме того, осенний период — время, когда заканчивается производственный цикл сложных в изготовлении деталей. Например, детали проточной части турбины имеют длительный срок производства, важно, чтобы их успели изготовить и поставить.

Турбина ТЭЦ-2

Капитальный ремонт турбины и генератора №5 выполнят специалисты специализированной подрядной компании «Сибирьэнергоремонт». Команде из 30 специалистов будет помогать шеф-инженер, у которого большой опыт работы на крупнейшем в России предприятии-изготовителе паровых турбин — Ленинградском металлическом заводе.

По расчетам, капремонт должен улучшить работу турбоагрегата сразу по ряду показателей. В частности, уменьшится удельный расход пара на выработку электрической энергии — с 8,2 до 6 тонн на МВт.

Прогнозируют и экологический эффект от повышения эффективности турбоагрегата. После ремонта в год потребуется сжигать на 2 370 тонн угля меньше.

Ремонт планируется начать с ноября и завершить в начале декабря.

Турбина ТЭЦ-4

Теплоэлектростанция заканчивает ремонт турбогенератора №5. В проекте задействовано 22 работника Сибирьэнергоремонта, а для диагностики привлекаются узкие специалисты.

Ремонт турбины контролирует шеф-инженер специализированной организации и специалисты Уральского филиала Всероссийского теплотехнического института. Один из особо сложных этапов — обновление вращающихся лопаток. Для проведения этих работ ротор турбины перемещали на производственную площадку Сибирьэнергоремонта.

Ранее агрегат проходил капитальный ремонт в 2013 году.

Ожидаемый результат от ремонта турбогенератора на ТЭЦ-4 — увеличение коэффициента полезного действия оборудования на 2%. Рост эффективности и надежности агрегата приведет к снижению годового объема сжигаемого топлива в объеме не менее 1 500 тонн.

Общие вложения в ремонтную программу 2021 года на новосибирских ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и Барабинской ТЭЦ в Куйбышеве — 2,7 млрд рублей (с НДС). В ремонтную программу включены 18 единиц основного оборудования ТЭЦ, в том числе 4 котлоагрегата, 7 турбоагрегатов, 7 турбогенераторов.

В финальные два проекта капремонта турбин СГК суммарно вложит 45 млн рублей.