«Закон об инвестфонде позволит остудить горячие головы»

В ходе брифинга в рамках октябрьской сессии регионального парламента губернатор Новосибирской области Андрей Травников и спикер заксобрания Андрей Шимкив дружно подтвердили, что идея о создании в регионе полноценного инвестиционного фонда зародилась еще в 2016 году.

— Мы планомерно подошли к этой теме после истории с концессией по платному мосту. Лично мое отношение к ГЧП и концессиям как было отрицательным, так и осталось, но я понимаю, что жизнь не стоит на месте, в любом случае эти механизмы нужно использовать, — заявил Шимкив. — В то же время нужно жить по доходам (Сейчас лимит фонда ограничен 2% от собственных доходов бюджета. — Ред.). Если мы будем понимать, что региону можно еще двигаться в направлении ГЧП и концессий, то мы будем вносить изменения в закон о фонде. Он позволит немного утихомирить горячие головы, которые есть и у нас, и в исполнительной власти.

— Сегодня у нас активно используются инструменты ГЧП и концессии, которые продвигаются с федерального уровня. Но срок их действия значительно превышает сроки исполнения полномочий любых должностных лиц. Те люди, которые согласовывали их реализацию, вряд ли сохранят свои полномочия к моменту завершения этих проектов, — констатировал губернатор. — Создание фонда необходимо для определения условий и гарантий для публичного и частного партнера, а также сохранения возможностей для выполнения социальных обязательств региона. В целом мое отношение к законодательной инициативе положительное. Это укладывается в нашу стратегию по совершенствованию инвестиционного законодательства.

Андрей Травников добавил, что инвестиционный фонд — это продолжение работы, начатой в 2018 году, по корректировке закона об управлению госсобственностью.

Во втором чтении законопроект планируется рассмотреть на ноябрьской сессии. К этому моменту в него могут быть внесены изменения. В частности, Травников предложил включить в лимиты те субсидии, которые регион предоставляет инвесторам через инвестсовет и комиссию по инвестиционной деятельности.

Андрей Шимкив не исключил, что инициативу новосибирских законодателей о создании инвестиционного фонда субъекта подхватят в других регионах России, так как вопросы с формированием бюджета актуальны для всех территорий. По его информации, этот вопрос уже рассматривается депутатами Санкт-Петербурга.