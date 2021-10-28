Расходы на содержание объектов культурного наследия в регионе сократились в 15 раз

— В начале 2021 года мы анализировали расходы не только бюджета, но и собственников объектов культурного наследия на их сохранение. Падение по сравнению с 2019 годом — в 10 раз, примерно с 300 до 30 млн рублей. На сегодняшний день это падение относительно 2019 года — в 15 раз, — сообщила на пресс-конференции начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области Елена Медведева.
Она подчеркнула, что в 2021 году через инспекцию на эти цели не прошло ни копейки.
— Мы, как и многие другие ведомства, вынуждены отдавать свои лимиты на борьбу с ковидом и в резервный фонд правительства. С этим ничего не поделаешь, мы все понимаем. Но внутри своего бюджета в виде проектирования мы стараемся выполнять сами те работы, которые можно включить в счет зарплаты сотрудников. Например, в этом году мы заканчиваем проектирование по лавке купчихи Смирновой в Сузунском районе, — добавила Медведева. — Кроме того, мы пытаемся привлечь федеральные средства, которые выделяются в рамках различных программ на охрану объектов культурного наследия, на их текущий ремонт. Речь идет не о фасадных, но не менее важных для объектов направлениях. Например, замена лифтов, внутренний ремонт, восстановление лестничных пролетов и перил.
Не удалось в 2021 году решить вопрос и с подготовкой комплексного проекта ремонта здания Дома детского творчества на Якушева, 21
— С многоквартирными домами, которые относятся к объектам культурного наследия, ситуация непростая по всей стране. На сегодняшний день уже всем понятно, что средств жителей за капремонт, которые накапливаются на спецсчетах, недостаточно для проведения ремонта и реставрации таких объектов. Заказчик постоянно стоит перед выбором: какие работы выполнить, но при этом заваливает другие задачи. Документы от проектных организаций по ремонтам проходят согласования минимум со второго раза, так как из-за недостатка финансирования мало квалифицированных организаций, которые хотят участвовать в этой работе, — поясняет руководитель инспекции. — Советом Федерации РФ подготовлен большой законопроект, он проходит рассмотрение в Госдуме. Содержит в себе изменения в 73-ФЗ и жилищное законодательство, чтобы облегчить процедуры ремонта для собственников квартир в таких домах.
Кстати, сейчас, после вступления в силу закона о комплексном развитии территорий (КРТ), инспекции предстоит немало работы по оценке площадок, которые попадают в зону действия этого нормативного акта.
— Пока мы рассмотрели только один проект КРТ — площадь Объединения. Он не обременен объектами культурного наследия. При работе с этим законом в целом мы будем сопоставлять наши решения и КРТ. Если будут противоречия проекта с требованиями охраны культурного наследия, инициаторы проекта станут искать другие варианты, — заявила Елена Медведева.
Недавно инспекция завершила трехлетние исследования по достопримечательному месту Красная горка. В перечень культурного наследия включен госпиталь, расположенный на территории Военного городка, в планах на включение еще два объекта — столовая и ледник, построенные в начале прошлого века. Напомним, мэрия Новосибирска недавно анонсировала планы о комплексном развитии этой территории.
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