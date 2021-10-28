Расходы на содержание объектов культурного наследия в регионе сократились в 15 раз

— В начале 2021 года мы анализировали расходы не только бюджета, но и собственников объектов культурного наследия на их сохранение. Падение по сравнению с 2019 годом — в 10 раз, примерно с 300 до 30 млн рублей. На сегодняшний день это падение относительно 2019 года — в 15 раз, — сообщила на пресс-конференции начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области Елена Медведева.

Она подчеркнула, что в 2021 году через инспекцию на эти цели не прошло ни копейки.

— Мы, как и многие другие ведомства, вынуждены отдавать свои лимиты на борьбу с ковидом и в резервный фонд правительства. С этим ничего не поделаешь, мы все понимаем. Но внутри своего бюджета в виде проектирования мы стараемся выполнять сами те работы, которые можно включить в счет зарплаты сотрудников. Например, в этом году мы заканчиваем проектирование по лавке купчихи Смирновой в Сузунском районе, — добавила Медведева. — Кроме того, мы пытаемся привлечь федеральные средства, которые выделяются в рамках различных программ на охрану объектов культурного наследия, на их текущий ремонт. Речь идет не о фасадных, но не менее важных для объектов направлениях. Например, замена лифтов, внутренний ремонт, восстановление лестничных пролетов и перил.

Из-за нехватки средств, к примеру, в этом году не удалось провести комплексное проектирование для проведения работ на памятнике конструктивизма «Дом с часами». В инспекции готовят документы и рассчитывают получить финансирование на эти работы в 2022 году. В общей сложности, по оценке Медведевой, на это необходимы около 11 млн рублей. Объем средств на саму реставрацию пока назвать невозможно. На следующей неделе намечено заседание рабочей группы, где будет рассматриваться вопрос о поиске механизмов для комплексного решения вопроса с ремонтом памятника конструктивизма.

Не удалось в 2021 году решить вопрос и с подготовкой комплексного проекта ремонта здания Дома детского творчества на Якушева, 21

— С многоквартирными домами, которые относятся к объектам культурного наследия, ситуация непростая по всей стране. На сегодняшний день уже всем понятно, что средств жителей за капремонт, которые накапливаются на спецсчетах, недостаточно для проведения ремонта и реставрации таких объектов. Заказчик постоянно стоит перед выбором: какие работы выполнить, но при этом заваливает другие задачи. Документы от проектных организаций по ремонтам проходят согласования минимум со второго раза, так как из-за недостатка финансирования мало квалифицированных организаций, которые хотят участвовать в этой работе, — поясняет руководитель инспекции. — Советом Федерации РФ подготовлен большой законопроект, он проходит рассмотрение в Госдуме. Содержит в себе изменения в 73-ФЗ и жилищное законодательство, чтобы облегчить процедуры ремонта для собственников квартир в таких домах.

Кстати, сейчас, после вступления в силу закона о комплексном развитии территорий (КРТ), инспекции предстоит немало работы по оценке площадок, которые попадают в зону действия этого нормативного акта.

— Пока мы рассмотрели только один проект КРТ — площадь Объединения. Он не обременен объектами культурного наследия. При работе с этим законом в целом мы будем сопоставлять наши решения и КРТ. Если будут противоречия проекта с требованиями охраны культурного наследия, инициаторы проекта станут искать другие варианты, — заявила Елена Медведева.

Недавно инспекция завершила трехлетние исследования по достопримечательному месту Красная горка. В перечень культурного наследия включен госпиталь, расположенный на территории Военного городка, в планах на включение еще два объекта — столовая и ледник, построенные в начале прошлого века. Напомним, мэрия Новосибирска недавно анонсировала планы о комплексном развитии этой территории.