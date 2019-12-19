«НЛ Континент» инвестирует в качество и разработки

— Получение сертификата — это, в первую очередь, доверие потребителя, так как человек понимает, что наша продукция безопасна. Для нас это расширение рынка сбыта, в том числе выход на зарубежные рынки. К примеру, в 2020 году мы планируем выйти в Грузию, Турцию и Молдавию, чуть позже — на рынок США, — рассказала во время пресс-подхода генеральный директор ООО «НЛ Континент» Олеся Баль.

Как уточнила директор по производству ООО «НЛ Континент» Александра Касьяненко, сегодня компания выпускает 100-150 тысяч упаковок продукции в месяц. В планах — в 2020 году увеличить объем производства в 1,5-2 раза, в том числе за счет выхода на новые рынки.

— У нас для этого есть ресурсы. Размещенное в цехах оборудование загружено на 30-50%, то есть мы уже имеем возможность двукратного увеличения загрузки, — поясняет она.

По словам Олеси Баль, с 2014 года «НЛ Континент» уже инвестировала в производство в Новосибирске 240 млн рублей. В 2020 году запланированы инвестиции в размере 69 млн. В основном средства пойдут на закупку нового оборудования. Она подчеркнула, что получение ISO 22000 — только первый этап в стратегии компании, направленной на улучшение менеджмента системы качества производства. В будущем компания планирует подавать заявки на сертификаты более высокого уровня.

— В 2020 году мы намерены развивать еще один проект — создать научный кластер — лабораторию, которая будет производить передовые, качественные и безопасные пищевые продукты. Кроме того, она будет проводить аудит нашего производства, а в перспективе мы планируем оказывать услуги по аудированию производства и продуктов другим компаниям пищевой отрасли. На начальном этапе объем инвестиций в этот проект составит около 30 млн рублей, — комментирует Олеся Баль.

Начальник отдела взаимодействия с промышленными предприятиями мэрии Новосибирска Борис Григорьев сообщил, что сегодня около 5% предприятий пищевой промышленности города имеют сертификат безопасности ISO. В среднем за год его получают около 30-50 предприятий.

— Специальных требований по его наличию к предприятиям не предъявляется, но они сами проявляют эту инициативу, так как заботятся о качестве своей продукции и здоровье потребителей. Не исключаю, что через несколько лет все новосибирские предприятия отрасли будут иметь сертификат соответствия ISO, — добавил он.

ООО «НЛ Континент» — MLM-компания (реализация товаров и услуг через сеть независимых дистрибьюторов), основанная в 2000 году со штаб-квартирой в Новосибирске. На данный момент компания является одним из ключевых игроков в сегменте прямых продаж в России и странах СНГ. За последние несколько лет были открыты более 80 магазинов. Собственное производство в Новосибирске компания создала в 2014 году. В ассортименте — более 450 наименований продукции, в том числе пищевые добавки, косметика, бытовая химия. В 2007 году учредителями NL International был основан детский благотворительный фонд «Солнечный город», которому сотрудники и менеджеры компании регулярно оказывают поддержку. В 2018 году компания стала генеральным партнером Сибирского фестиваля бега (Полумарафон Раевича). По данным Rusprofile, уставный капитал ООО «НЛ Континент» — 10,1 млн рублей. Учредителями компании являются Дмитрий Хохлов (40%), Юлия Гольдорт (30%) и Роман Товстик (30%).

Фото автора