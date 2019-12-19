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Новосибирская область поднялась на 4 позиции в топ-30 дилерских продаж

При массовом сокращении продаж в РФ, в нашем регионе они выросли на 8%.
  • 19/12/2019, 16:16
Автор: Михаил Фишер
Новосибирская область поднялась на 4 позиции в топ-30 дилерских продаж

Новосибирская область поднялась с 26 (2018 г.) на 22 место в топ-30 регионов РФ по объему рынка новых легковых автомобилей. Большинство регионов (22), входящих в рейтинг, по итогам 11 месяцев 2019 года демонстрирует падение рынка. Однако в нашем регионе продажи выросли на 8%.

Самым крупным рынком в стране по-прежнему остается Москва. Здесь за отчетный период было куплено 196,5 тыс. новых машин — на 7% меньше, чем в январе – ноябре 2018 года. Зато авторынок Подмосковья за этот период вырос на 6,3% до 128,7 тыс. экземпляров. В тройку регионов-лидеров также входит Санкт-Петербург с результатом 93,2 тыс. автомобилей (-6,2%). Как отмечают эксперты аналитического агентства «Автостат», на долю этих регионов приходится почти 30% всего российского рынка новых легковых машин.

Помимо Новосибирской области, из сибирских регионов в топ-30 также попали: Кемеровская область (17 место, рсо рынка на 6%), Красноярский край (20 место, рост рынка на 13,5%), Тюменская область (24 место, минус 1,5%).

По данным «Автостат», объем рынка новых легковых автомобилей в России за 11 месяцев 2019 года составил 1 413,4 тыс. единиц. Это на 2,8% меньше результата за аналогичный период прошлого года (1 453,6 тыс. шт.).  Среди нестоличных субъектов РФ лидерство удерживает Татарстан (61,4 тыс. шт.; -3,5%), который занимает четвертое место в рейтинге.

Большинство регионов (22), входящих в ТОП-30, по итогам 11 месяцев 2019 года демонстрирует падение рынка. Причем у 17 из них этот показатель ниже среднерыночного значения (-2,8%). Самое сильное падение рынка в представленном рейтинге зафиксировано в Ставропольском крае (-7,6%), а наибольший рост рынка новых автомобилей наблюдается в Красноярском крае (+13,5%). В Новосибирской области продажи выросли на 8%.

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