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«ВИС» страхует регоператора новой техникой и контейнерами

На случай возможных демаршей подрядчиков — компаний-перевозчиков.
  • 19/12/2019, 16:37
Автор: Евгения Серёгина
«ВИС» страхует регоператора новой техникой и контейнерами
У нас достаточно возможностей для того, чтобы стать перевозчиками, но мы просто вошли в мусорную реформу комплексно».

Группа компаний «ВИС» закупила для работы ООО «Экология–Новосибирск» мусорные контейнеры и 15 единиц мусороуборочной техники (по цене около 5 млн рублей за штуку). В планах группы  покупка для дочерней компании еще 30 единиц машин. Как сообщают в руководстве ГК «ВИС», такое приобретение сделано, в первую очередь, для подстраховки регоператора на случай возможных проблем с компаниями-перевозчиками.

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—Много делается заявлений об уходе с рынка некоторых операторов,  поясняет руководитель департамента ГК по корпоративным коммуникациям Сергей Козловский.  Мы не стали дожидаться того момента, когда это произойдет. Запас прочности сегодня в Новосибирске есть, что страхует город и область от катаклизмов, которыми нас пугают. Хотим, чтобы город и регион рассматривали покупку этих контейнеров и техники как инвестиции группы «ВИС», прежде всего, в регион, в благополучие жителей, в то, чтобы новогодние праздники в области прошли так, как они должны пройти.

В компании также сообщают, что для ГК объем вложенных как в совершенную, так и предстоящую покупку средств является незначительным.

 Объемы наших инвестиций измеряются миллиардами рублей,  говорит гендиректор ГК «ВИС» Кирилл Гапеев.  Конечно, с точки зрения бухгалтерии, это инвестиции. Мы можем спокойно приобрести 500 автомобилей. Тогда можно говорить, что это серьезные инвестиции. Здесь  оперативный запас верховного командования мусорной реформы в Новосибирске.

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Напомним, некоторые компании-перевозчики обратились в суд с иском на регионального оператора. Они требовали погасить долги по оплате выполненных работ. Сейчас, по информации ООО «Экология–Новосибирск», с тремя компаниями регоператор находится в суде. Еще с тремя идут переговоры. Кто в итоге будет работать на региональном рынке мусорных перевозок в 2020 году — ни регоператор, ни компания-учредитель не сообщают до подписания соглашений. При этом ни ГК «ВИС», ни ООО «Экология–Новосибирск» на этот рынок не претендуют.

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— Мы перевозчиками ТКО непосредственно становиться не будем,  говорит Гапеев.  Не ставили перед дочерней компанией такую задачу. Находимся здесь как региональный оператор уже год. Решение, что мы будем региональным оператором, принято еще в июле 2018 года. За это время мы могли бы стать перевозчиками. У нас для этого возможностей предостаточно, но мы просто-напросто вошли в мусорную реформу комплексно. Для нас крайне важным является переработка, строительство и эксплуатация сортировочных комплексов. То, что мы сейчас делаем (Приобретение автопарка.  Ред.)  страховочные действия, мы за страховку готовы платить.

По информации ООО «Экология–Новосибирк», сегодня регоператор обслуживает 683 населенных пункта, в которых проживают 2,7 тысячи человек (более 97%). 100% охват — в Ордынском, Новосибирском, Чановском и Болотнинском районах. За 11 месяцев 2019 года в компании приняли 73 тысячи человек, обработали 112 тысяч звонков, связанных с обработкой счетов, и почти 30 тысяч звонков, связанных с вывозом крупногабаритных отходов и соблюдением графиков. В обслуживании регоператора находятся 17 тысяч юрлиц и 1,1 тысячи лицевых счетов, обработанных по жилым домам и квартирам. 94% вывозимых отходов проходят весовой контроль. Ежедневно на маршрут выходят 447 единиц техники.

Напомним, что помимо строительства и эксплуатации мусоросортировочных комплексов, компании ГК «ВИС» участвуют в Новосибирской области еще в нескольких концессионных проектах. Один из них — строительство моста через Обь (ООО «Сибирская концессионная компания») и сети поликлиник в Новосибирске (ООО «Седьмая концессионная компания»). Общий объем контрактов, уже подписанных ВИС в Новосибирской области, составляет 50 млрд рублей. В ближайшее время ожидается участие компании в строительстве в регионе объектов для Минобороны РФ (ООО «Одиннадцатая концессионная компания»).

 Новосибирск  это не уникальный случай в истории группы,  комментируют в ГК «ВИС» свое присутствие на региональных рынках.  У нас более 40 проектов реализовано в ЯНАО. Сейчас много проектов в Якутии. В перспективном портфеле  достаточно проектов, нетипичных для одного региона. Если кто-то думает о том, что мы пришли в Новосибирск с какой-то целью, с какими-то нехорошими намерениями, то это не так. Концепция и стратегия развития бизнеса заключается в том, чтобы в крупных регионах иметь по несколько проектов с точки зрения логистики, обеспечения персоналом.

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