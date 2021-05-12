Производные смоляных кислот из ели сибирской помогут в терапии глиобластомы

В основе разработки — природные смоляные кислоты, выделяемые из ели сибирской.

— Стартовое вещество, с которого мы начинаем синтез, может быть получено из дегидроабиетиновой кислоты. Эта смоляная кислота, которая содержится в живице хвойных растений. Особенно много ее в живице ели сибирской (Picea obovata). Второе вещество — каркасный структурный фрагмент адамантан. Его наличие позволяет препарату селективно связываться с ферментом репарации, — рассказывает Ксения Ковалёва.

Сейчас ученые НИОХ СО РАН с целью экономии времени закупают дегидроабиетиламин на коммерческом предприятии. Но если встанет вопрос о масштабировании разработки, это вещество можно будет выделять из живичной канифоли, которую используют при паянии.

Сотрудники Новосибирского государственного университета под руководством члена-корреспондента РАН Андрея Георгиевича Покровского провели исследование на клеточных линиях глиобластомы. Они показали, что использование темозоломида совместно с ингибиторами ферментов репарации, синтезированными в НИОХ СО РАН, увеличивает эффективность воздействия этого препарата.

— После этого мы обратились к коллегам из SPF-вивария ФИЦ “Институт цитологии и генетики СО РАН”. Они взяли иммунодепрессивных мышей с пришитыми сверху опухолями (ксенографтами) и пролечили их темозоломидом с использованием нашего вещества. Это исследование показало, что при совместном применении препаратов рост и размер опухоли уменьшаются, и эффективность применения темозоломида возрастает, — отмечает Ольга Яровая.

Теперь необходимо проверить, способно ли синтезированное на основе дегидроабиетиламина вещество проникать в мозг. Уже показано — если дать это вещество мыши, через какое-то время оно обнаруживается в ее мозге.

— Эксперимент на мышах с созданной в их мозгу глиобластомой дорог, только его себестоимость будет составлять порядка миллиона рублей. Прежде чем переходить к нему, нужно сделать достаточно большую предварительную работу со стороны химиков, фармакологов, аналитиков в медицинской химии, которые бы подобрали форму с максимальной биодоступностью, — говорит Ольга Яровая.

Один из вариантов получения финансирования на проведение доклинических испытаний — государственная программа «Фарма 2030». Возможно, ученые подадут заявку туда. Часть исследования проводилась в рамках молодежных грантов РНФ и РФФИ, но в основном оно осуществляется за счет инициативы и возможностей сотрудников научных институтов.