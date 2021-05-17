В Новосибирской области установлены новые льготы для бизнеса

По информации пресс-службы областного правительства, проектом закона предусмотрено внесение изменений в областной Закон о налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в части установления налоговых льгот в виде освобождения от уплаты транспортного налога и налога на имущество организаций.

— Данные льготы предоставляются социально ориентированным некоммерческим организациям, расположенным на территории Новосибирской области, и включенным в реестр некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных услуг, государственный реестр социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей государственной поддержки в Новосибирской области и реестр поставщиков социальных услуг Новосибирской области, — говорится в сообщении.