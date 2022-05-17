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Семь новосибирцев вывели за рубеж более 430 млн рублей

  • 17/05/2022, 16:40
новости Новосибирска
Через подставные компании и физлиц.

Прокуратура Заельцовского района Новосибирска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении семи местных жителей. Они обвиняются в совершении преступления по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, пояснили в областной прокуратуре.

По версии следствия, с 6 октября 2016 года по 25 февраля 2021 года злоумышленники, действуя в составе организованной группы, вопреки законодательству о валютном контроле совершили операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на общую сумму свыше 433 млн рублей.

— Обвиняемые осуществляли переводы на банковские счета нерезидентов в иностранных государствах с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, — комментируют в областной прокуратуре. — Члены группы находили заинтересованных в совершении валютных операций юридических и физических лиц, за денежное вознаграждение готовили необходимые для представления в кредитную организацию подложные документы и осуществляли переводы в иностранной валюте на открытые в зарубежных банках счета.

Таким образом, денежные переводы в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов осуществлялись в интересах других лиц и, в действительности, имели иные основания, цели и назначение, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности.

Уголовное дело будет направлено в Заельцовский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.

 

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Фото pixabay — PublicDomainPictures

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Рубрики : Право&Порядок ВЭД

Регионы: Новосибирск

Теги : мошенничество ВЭД валюта


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