«Ночью до — 20 градусов»: синоптики рассказали правду о погоде на апрель в Новосибирской области

Синоптики раскрыли правду о погоде в предстоящем апреле в Новосибирской области. Составленный специалистами Западно-Сибирского Гидрометцентра предварительный прогноз противоречит информации, заявленной интернет-сервисами погоды — они обещают жителям региона до +25 градусов.

— По предварительным данным, в первой половине апреля будут и волны тепла, и волны холода. Среднесуточные температуры около нормы и чуть выше. А вот уже в третей декаде вынос тепла перестроится и станет более интенсивным. В наш регион воздушные массы приходят из Средней Азии, а вместе с ними приходит и тепло. Погода разбаловала нас в предыдущие годы теплыми мартами и апрелями. Было много солнца и быстро снег сошел. Но ведь в природе все компенсируется. Если вспомнить прошлый ноябрь, он был очень теплым и совершенно не предзимним. Постоянно к нам выходили южные циклоны и приносили высокие температуры. А вот зимние процессы в этом году немного подзатянулись, — рассказала Infopro54 начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Наталья Кичанова.

Собеседница привела в пример статистику предыдущих апрелей, когда тепло в регион приходило в третьей декаде месяца. Например, 6 апреля 2023-го по юго-западу области было до +14, в Новосибирске +11 градусов. В третьей декаде, с 26 по 28 апреля, была волна тепла — температура повышалась до 26-28 градусов. В те дни в Новосибирске воздух прогрелся до + 24-х, а максимальную температуру зафиксировали в Баганском районе — 28 градусов. Даже ночные температуры в эти сутки достигли +15.

По словам синоптика, на данный момент тенденция в регионе сохраняется: холодный атмосферный фронт с Урала задержится в Новосибирской области почти до мая. Он помешает проникнуть теплу с более южных широт. Поэтому, если среднесуточная температура и повысится, то не более, чем на 1-3 градуса.

— По предварительному прогнозу, в первой половине апреля 2024 года температуры очень изменчивые. Самые низкие ночные температуры достигнут — 20, а дневные составят до +10. И только в конце третьей декады столбик термометра поднимется до +18 градусов, — отметила Наталья Кичанова.

Между тем, метеосервисы обещают жителям Новосибирской области по-настоящему райскую погоду. Например, по информации RusMeteo, в Новосибирске будет существенное потепление в середине, но особенно под конец месяца: температура днём ожидается до +24 градусов.