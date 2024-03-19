С начала года на железной дороге травмированы двое подростков

Дети продолжают получать тяжелые травмы на железной дороге, в том числе и со смертельным исходом. Накануне весенних школьных каникул, управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу предоставило статистику по травматизму несовершеннолетних на железной дороге. По данным ведомства, уже в этом году на территории Сибири зарегистрированы два факта детского травматизма на железнодорожных путях.

По словам начальника отдела по делам несовершеннолетних управления на транспорте МВД России по СФО Анны Беляевой, в 2023 году зарегистрировано 13 фактов травмирования несовершеннолетних, четыре из которых — со смертельным исходом.

— Из 13 случаев подростки травмированы подвижным составом. Из них 4 грузовым поездом, 3 — пассажирским, еще 3 — электропоездом, один случай травмирования электровозом и 2 факта травмирования электрическим током, — констатировала она.

Анна Беляева подчеркнула, что основными причинами несчастных случаев с детьми является личная неосторожность несовершеннолетних на объектах транспорта, а также игнорирование существующих правил безопасности.

По ее словам, пять подростков из числа травмированных находились непосредственно на железнодорожных путях. Еще шесть человек получили травмы из-за громкой музыки в наушниках и капюшонов, мешающих обзору.

Не менее тревожная ситуация с суицидами несовершеннолетних на объектах транспорта. За 2023 год по Сибирскому федеральному округу зарегистрировано 8 фактов детских суицидов.

Заместитель начальника экспертно-криминалистического центра управления Дмитрий Ишимов добавил. что в целом в 2023 году на территории обслуживания управления зарегистрировано 151 случай непроизводственного травмирования граждан. 104 случая из них — со смертельным исходом.

— Из них на Западно-Сибирской железной дороге на участке обслуживания зарегистрировано 113 фактов, — подчеркнул он.

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