Взрывы прогремели в отделении банка в Новосибирске

В Новосибирском отделении банка на улице Кошурникова, 8/1 сегодня днем прогремело несколько взрывов. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы. По их словам, у здания банка работают полицейские и бойцы Росгвардии.

— Я там был, хотел купить баксы и вдруг начались взрывы, я побежал в угол. Мы с незнакомой девушкой отсиделись минуты 3-4 и вышли, внутри пусто было. Стрелявшего я не видел, — рассказал сибиряк в Телеграм-канале «Инцидент».

Другой очевидец сообщил, что стрелок был одет одежду, похожую на полицейскую форму. Прибывшие не место правоохранители устанавливают личность подозреваемого

— Сегодня в одно из отделений банка зашел мужчина, который, предположительно, из хулиганских побуждений бросил в помещение петарды, после чего скрылся, — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

К счастью, никто из посетителей банка не пострадал. В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемого.

Ранее редакция сообщала о том, что на основании вердикта присяжных Болотнинский районный суд Новосибирской области приговорил пенсионера, стрелявшему по полицейским, к 13,5 годам лишения свободы.