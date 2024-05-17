Ночью в музеях города посетители смогут увидеть НЕреальный Новосибирск

В ночь с 18 на 19 мая в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев-2024: Из поколения в поколение. Семейные реликвии» восемь городских музеев проведут тематические программы. Ключевая тематика всех площадок – «НЕреальный Новосибирск».
Впервые в городской истории акции для семей с маленькими детьми откроется дневная площадка. «Нереальная история для малышей и их родителей» будет работать в музее на Богданке. Планируются игры, мастер-классы с леденцами и НЕреальная экскурсия во двор, где живет Гулливер.
В Музее на набережной проведут программу «Быль и небыль Новосибирска»: НЕреальный показ НЕреальной моды, экскурсии по набережной, сай-фай-батл, световое шоу и ретро фотоателье, где посетители смогут запечатлеть себя в образах барышень и крестьянок.
В музее «Заельцовка» можно посетить мини-экскурсии по выставке моделей известных кораблей и подводных лодок.
Музей Дзержинского района «На Каменском тракте» погрузит посетителей в атмосферу бала-маскарада под девизом «Тайны бала»: язык веера, бальная книжечка, кокетство мушки, история карнавалов. Зрителям расскажут таинственные и страшные истории о балах, обучат основным па.
В музее Железнодорожного района расскажут историю коммунальной квартиры, а также устроители предлагают посетить новую экскурсию об известной русской певице Анастасии Вяльцевой.
В музее Первомайского района ночью поделятся НЕреальными историями от первомайцев из личных и семейных архивов.
Музей «Чёмы» предоставит посетителям возможность «спуститься под воду». Гостей музейной ночи ждут квесты, фотосессии и местные мифы.
В Музее Новосибирска ночная экскурсия «По Тихому с приказчиком» пройдет впервые. Участников погрузят в жизнь дореволюционного города: легенды, факты, немного мистики. Кроме того, посетители смогут познакомиться с купцами и купчихами и послушать рассказ о первой аптеке в городе, о страшном солдатском бунте, и как в одном из домов завелось привидение Белой Княжны.
Фото Марии Садыковой
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