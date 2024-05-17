Рекламодателям

Руководителя компании-концессионера заключили под стражу в Новосибирске

  • 17/05/2024, 08:39
Автор: Юлия Данилова
Руководителя компании-концессионера заключили под стражу в Новосибирске
По вине концессионера сорваны сроки строительства в городе шести школ.

Центральный районный суд Новосибирска поддержал ходатайство следователя о задержании руководителя компании – концессионера Отто Сопроненко. Компания сорвала сроки строительства 6 школ. В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере. По данным прокуратуры области, ущерб государству составил 3,1 млрд рублей. Сопроненко заключен под стражу на два месяца. Постановление не вступило в законную силу.

222589 Напомним, Отто Сопроненко был задержан 15 мая после межведомственного совещания по вопросу соблюдения законности при реализации концессионных соглашений по строительству 6 школ.

На пресс-конференции 16 мая прокурор Новосибирска Роман Сивак заявил, что задержание подрядчика школьных концессий ускорит строительство объектов.

— Думаю, сейчас быстрыми темпами начнут строить. Явно быстрее, чем до этого, когда два года почти ничего не строили. Должны активизироваться. Темпы увеличатся и у других концессионеров, — заявил Сивак. — Более усердной работы можно ожидать и от чиновников, которые курируют концессии. Несколько показательных арестов, и концессии опять станут эффективным способом строительства по схеме ГЧП.

На межведомственном совещании 15 мая заместитель прокурора области Виталий Дымолазов отметил, что в связи со срывом строительства школ у прокуратуры есть вопросы не только к подрядчикам, но и к двум министерствам правительства Новосибирской области. Строительство этих объектов курируют Минстрой и Минобразования. Руководители этих ведомств также присутствовали на совещании.

Соглашение о строительстве школ было заключено в 2021 году. Подрядчик должен был построить 6 школ на 5775 мест. По первоначальному соглашению строительство школ должно было стартовать в 2022 году. Срок реализации проекта — 15 лет. Капитальные затраты с НДС (на осень 2021 года) составляли около 8 млрд, из них на проектирование — 162 млн, на строительство — 6,4 млрд, на оснащение — 1,3 млрд. Стоимость, включая проектирование, — 72,3 тысячи рублей за кв. м (без оборудования).

На реализацию проекта из федерального и областного бюджетов было выделено 3,1 млрд рублей, которые освоены концессионером, отметили в прокуратуре. Первоначально срок ввода объектов был февраль 2023 года. Позже он был передвинут на декабрь 2023 и вновь сорван.

Ранее редакция сообщала о том, что мэр Новосибирска получил первое предостережение от прокуратуры. Речь идет о выдаче разрешений на строительство домов, не обеспеченных детсадами и школами, а также транспортной инфраструктурой.

Иллюстрация – скрин из видео пресс-службы прокуратуры Новосибирской области.

22

Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : уголовное дело Строительство школ концессия


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHX2ЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHfpЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHSXЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHScЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHHjЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLrWgekHpjЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Александр Фомин: Производство качественной свинины начинается с качественного корма для животных

Александр Фомин: Производство качественной свинины начинается с качественного корма для животных

Собственный комбикормовый завод гарантирует «продовольственную безопасность» для поголовья.
Все материалы
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Руководителя компании-концессионера заключили под стражу в Новосибирске
17/05/24 8:39
Бизнес Власть
Разница между квадратным метром на вторичном рынке и в новостройке в Новосибирске — 22 тысячи рублей
16/05/24 19:30
Город Недвижимость
РЭУ им. Плеханова и курорт «Манжерок» договорились о сотрудничестве в сфере подготовки кадров
16/05/24 18:54
Образование
Новосибирским депутатам дали 180 дней на снятие статуса иноагента
16/05/24 17:58
Власть
Прокурор запретил строить 60-этажный небоскреб в Новосибирске
16/05/24 17:25
Город
Палец 7-летнего ребенка застрял в детской машинке в Новосибирске
16/05/24 17:04
Происшествия
Щенков служебной овчарки подарили на юбилей пограничникам ФСБ в Новосибирске
16/05/24 16:26
Общество
«Караулит жертв у детдома»: несколько женщин пострадали от неадекватной сибирячки с ножом в Новосибирске
16/05/24 16:20
Происшествия
Убрать рекламный щит с Инстасамкой требуют общественники в Новосибирске
16/05/24 16:20
Общество
Модернизировать «семейную ипотеку» после 1 июля — новая инициатива ВТБ
16/05/24 16:19
Финансы
СО РАН отказалось передать пляж в собственность мэрии Новосибирска
16/05/24 15:44
Власть Город
Формат ресторанов «у дома» набирает популярность в больших городах
16/05/24 15:33
Бизнес Город
Дети слепят водителей лазером на улице Татьяны Снежной в Новосибирске
16/05/24 15:19
Общество
Подозреваемого в насилии над ребенком задержали в Новосибирске
16/05/24 15:00
Общество
Центр беспилотных авиационных систем создадут в Новосибирской области
16/05/24 14:35
Общество
Систему видеонаблюдения и видеоаналитики улучшат в Новосибирской области
16/05/24 14:35
Бизнес
Неизвестные стреляли в криминального журналиста в Новосибирске
16/05/24 14:13
Происшествия
Директор школы потратил на себя 1,2 млн, выделенный на премии учителям в Сибири
16/05/24 13:39
Общество
Андрей Травников: Научные исследования и разработки новосибирских учёных – залог технологического развития страны
16/05/24 13:25
Власть
Сотрудник ГУФСИН получил срок за смерть осужденного в колонии под Новосибирском
16/05/24 12:57
Право&Порядок
Популярное
Магнитная буря ожидается в ночь на 6 мая в Новосибирской области
5/05/24 10:30
Общество
Лунный календарь на май для дачников опубликовали в Новосибирске
2/05/24 10:15
Работодателей могут обязать индексировать зарплаты сотрудников в двойном размере от уровня инфляции
1/04/24 14:33
Лунный календарь пересадки комнатных растений на апрель 2024
1/04/24 12:50
«100 рублей с человека за каждые сутки»: подписан закон о новом курортном сборе
1/04/24 11:15
С 31 марта россияне смогут получить «шенген»
28/03/24 16:23
Новости компаний
Где бизнесу оформить кредит от 17,5 % годовых
17/05/24 8:00
Новосибирские энергетики определили лучших специалистов по работе с потерями электроэнергии
16/05/24 17:11
Как снизить ставку по автокредиту и не платить страховки и комиссии
16/05/24 12:58
Банк Уралсиб запустил для бизнеса В2В переводы в Системе быстрых платежей
14/05/24 9:00
Персонал «Россети Новосибирск» круглосуточно контролировал работу электросетей в праздничные дни
13/05/24 16:58
«Прибыль» Банка Уралсиб вошла в Топ-4 карт с выгодным кешбэком на товары для дома и ремонта
13/05/24 10:39

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Май 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска