Руководителя компании-концессионера заключили под стражу в Новосибирске

Центральный районный суд Новосибирска поддержал ходатайство следователя о задержании руководителя компании – концессионера Отто Сопроненко. Компания сорвала сроки строительства 6 школ. В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере. По данным прокуратуры области, ущерб государству составил 3,1 млрд рублей. Сопроненко заключен под стражу на два месяца. Постановление не вступило в законную силу.

222589 Напомним, Отто Сопроненко был задержан 15 мая после межведомственного совещания по вопросу соблюдения законности при реализации концессионных соглашений по строительству 6 школ.

На пресс-конференции 16 мая прокурор Новосибирска Роман Сивак заявил, что задержание подрядчика школьных концессий ускорит строительство объектов.

— Думаю, сейчас быстрыми темпами начнут строить. Явно быстрее, чем до этого, когда два года почти ничего не строили. Должны активизироваться. Темпы увеличатся и у других концессионеров, — заявил Сивак. — Более усердной работы можно ожидать и от чиновников, которые курируют концессии. Несколько показательных арестов, и концессии опять станут эффективным способом строительства по схеме ГЧП.

На межведомственном совещании 15 мая заместитель прокурора области Виталий Дымолазов отметил, что в связи со срывом строительства школ у прокуратуры есть вопросы не только к подрядчикам, но и к двум министерствам правительства Новосибирской области. Строительство этих объектов курируют Минстрой и Минобразования. Руководители этих ведомств также присутствовали на совещании.

Соглашение о строительстве школ было заключено в 2021 году. Подрядчик должен был построить 6 школ на 5775 мест. По первоначальному соглашению строительство школ должно было стартовать в 2022 году. Срок реализации проекта — 15 лет. Капитальные затраты с НДС (на осень 2021 года) составляли около 8 млрд, из них на проектирование — 162 млн, на строительство — 6,4 млрд, на оснащение — 1,3 млрд. Стоимость, включая проектирование, — 72,3 тысячи рублей за кв. м (без оборудования).

На реализацию проекта из федерального и областного бюджетов было выделено 3,1 млрд рублей, которые освоены концессионером, отметили в прокуратуре. Первоначально срок ввода объектов был февраль 2023 года. Позже он был передвинут на декабрь 2023 и вновь сорван.

Ранее редакция сообщала о том, что мэр Новосибирска получил первое предостережение от прокуратуры. Речь идет о выдаче разрешений на строительство домов, не обеспеченных детсадами и школами, а также транспортной инфраструктурой.