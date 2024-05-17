В 10 раз выросло количество дел по подпольным казино в Новосибирской области

В Новосибирской области за четыре месяца этого года прокуратура проверила 12 адресов подпольных казино. Во ходе рейдов изъято более 300 единиц игрового оборудования.

Как сообщили в прокуратуре региона, в суд направлено в десять раз больше уголовных дел, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

— Проведено более 20 проверок соблюдения законодательства, — говорится в сообщении.

Совместные действия правоохранительных органов привели к заметному увеличению выявленных преступлений в сфере незаконного игорного бизнеса.

Ранее редакция сообщала о том, что суд отправил в СИЗО и. о. главы дептранса Новосибирска Олесю Богомазову.