В 10 раз выросло количество дел по подпольным казино в Новосибирской области

В Новосибирской области за четыре месяца этого года прокуратура проверила 12 адресов подпольных казино. Во ходе рейдов изъято более 300 единиц игрового оборудования.
Как сообщили в прокуратуре региона, в суд направлено в десять раз больше уголовных дел, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
— Проведено более 20 проверок соблюдения законодательства, — говорится в сообщении.
Совместные действия правоохранительных органов привели к заметному увеличению выявленных преступлений в сфере незаконного игорного бизнеса.
Ранее редакция сообщала о том, что суд отправил в СИЗО и. о. главы дептранса Новосибирска Олесю Богомазову.
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