«Нога была вывернута в обратную сторону»: женщина получила серьезный перелом, упав на обледенелом крыльце под Новосибирском

Сибирячка получила перелом голентостопа в двух местах, выйдя из подъезда жилого дома в Краснообске. Сейчас женщина находится в больнице, а ее 10-летний сын до сих пор не может прийти в себя от шока.

― Моя сестра с сыном 5 ноября собирались в лазертаг. Вышли из подъезда, она наступила на гранитную плитку, которая вся обледенела и упала. Боль была такой сильно, что даже встать не смогла, ногу вывернуло в другую сторону. Сын очень испугался, расплакался. С места происшествия ее забрала скорая помощь. Сейчас лежит на растяжке и готовится к операции, ― рассказала Infopro54 Ксения, родственница пострадавшей.

Теперь 46-летней женщине предстоит долгое лечение и курс реабилитации. Семья планирует подавать в суд на управляющую компанию.

― Крыльцо было ничем не посыпано . Только на следующий день исправили ситуацию. Но с самой управляющей компании не позвонили и даже не извинились, ― говорит Ксения.

Инцидентом заинтересовался Следственный комитет.

― По данному факту следственным отделом по городу Обь проводится доследственная проверка. Следователи регионального СУ СК России провели осмотр места происшествия. В ходе проверки будет дана юридическая оценка действиям сотрудников управляющей компании, отвечающих за своевременное выполнение работ по очистке придомовой территории от снега и наледи обслуживаемого многоквартирного жилого дома. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, ― прокомментировали в СК региона.

Ранее редакция сообщала, что губернатор раскритиковал состояние тротуаров в Новосибирске. По данным Минздрава, за минувшую неделю с травмами обратилось 5 новосибирцев, все случаи потребовали госпитализации.