Номинация «ЭкоПРО» в конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО»

Вопросы экологической безопасности страны находятся в числе приоритетных задач органов власти. Эффективное управление природными ресурсами, улучшение экологической обстановки является основой устойчивого развития государства.

В Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» вопросам экологии и защиты окружающей среды посвящена номинация одного из крупнейших энергетических холдингов России – генерального партнера проекта Сибирской генерирующей компании – «ЭкоПРО», сообщили в оргкомитете конкурса.

В настоящее время предприятия группы занимаются производством электрической и тепловой энергии, а также обеспечивают теплоснабжение крупнейших городов Сибири. В объединенной энергосистеме Сибири СГК занимает первое место по объему установленной тепловой мощности и производит около 25% всей электрической энергии.

― Мы не первый год поддерживаем экологическую номинацию «Сибирь. ПРО», ― отметил Андрей Колмаков, заместитель генерального директора-директор Новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании. ― Философия конкурса в целом, и миссия этой номинации очень близки СГК. Ответственное отношение к природе и открытость информации – приоритеты нашей работы. Мы благодарим журналистов, которые участвуют в конкурсе, содействуя привлечению внимания к серьезным экологическим темам и решению важных проблем в сфере защиты окружающей среды.

Отмечается, что победа в номинации присуждается за материал или серию материалов, посвященных теме экологии городской среды, энергосбережению, участию крупных промышленных предприятий в проектах по развитию топливных систем, использующих передовые экологические решения. Кроме того, принимаются работы о рациональном природопользовании и защите окружающей среды, в том числе внедрении новой системы обращения с коммунальными отходами; о решении экологических проблем в регионах Сибирского федерального округа. Также к участию допускаются статьи о реализации национального проекта «Экология».

В 2018 году в рамках пресс-тура VIII «Сибирской медиа-недели» победители проекта посетили энергетический объект «Сибирской генерирующей компании», Беловскую ГРЭС в Кемеровской области. Журналисты ознакомились с деятельностью одной из крупнейших угольных электростанций Кузбасса, установленная мощность которой составляет 1260 мегаватт, а тепловая – 229 гигакалорий в час.

Специалисты ГРЭС рассказали участникам пресс-тура об особенностях производства электрической энергии на станции, особое внимание уделили правилам безопасности на режимном объекте. В ходе экскурсии сибирские корреспонденты побывали в котлотурбинном цехе, главном щите управления работой турбин и генераторов, осмотрели угольный склад. Также лидеры «Сибирь.ПРО» узнали о реализуемых на предприятии программах природоохранного и экологического контроля.

В проекте участвуют работы, материалы спецпроектов и рубрик, опубликованные в печатном, интернет-СМИ или опубликованные на сайте электронного СМИ в период с 1 августа 2018 года по 31 июля 2019 года. Подробнее ознакомиться со списком номинаций, условиями участия и подать заявку можно на сайте проекта sibirpro.ru.

Фото предоставлено оргкомитетом конкурса