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В Новосибирске строители заняли первое место по востребованности у работодателей

Год назад список возглавляли продавцы.
  • 03/07/2019, 18:37
В Новосибирске строители заняли первое место по востребованности у работодателей

В Новосибирске средняя зарплата за год выросла на 9,4% и достигла 37 400 рублей, в то время как по всей стране она увеличилась на 6% и составила 37 000 рублей, сообщили в пресс-службе Авито Работа.

При этом, в число самых востребованных среди работодателей групп профессий вошли строители, продавцы, производственники, работники автобизнеса и перевозчики. На этих специалистов пришлось около 72,2% всех актуальных вакансий. Наиболее активно работодатели стали искать кандидатов в сфере строительства – увеличение составило 3,6 п.п ., а самое заметное снижение поиска пришлось на продажи – на 3,6 п.п.

Что касается соискателей работы, то наибольший интерес вызвали предложения работы по группам «строительство», «транспорт, логистика», «без опыта, студенты», «производство, сырьё, с/х» и «продажи». На вакансии в этих пяти группах пришлось 76,1% всех запросов контактов за весь квартал. Максимальное увеличение спроса за год отмечено в категории «строительство» (3,1 п.п.), а максимальное снижение зафиксировано в продажах (минус 4,8 п.п.).

 Самой высокооплачиваемой группой профессий среди популярных у соискателей является строительство: в среднем 47 900 рублей в месяц. А меньше всего предлагали студентам и соискателям без опыта – 29 400 рублей в месяц. За год больше всего выросли зарплаты перевозчиков (на 13,3%), а меньше всего – продавцов (на 0,3%).

― Сегодня «синие воротнички» являются самыми востребованными профессиями, как среди работодателей, так и среди соискателей. При этом текучесть кадров в этом сегменте снижается. Связано это с современными трендами – компаниям важно удержать сотрудника с помощью обучения, адаптации и развития персонала. HR-менеджеры все больше уделяют внимание сотрудникам не только при трудоустройстве, но и вовремя всего жизненного цикла работника внутри компании, ― прокомментировал исполнительный директор «Авито Работа» Артем Кумпель.

Фото: pixabay.com, автор- Life-Of-Pix

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