Прокуратура выявила нарушения в эксплуатации полигона за Хилокским рынком

Прокуратура Новосибирского района выдала предписание МУП «САХ» за пожар на Левобережном полигоне. В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, сообщила пресс-служба ведомства. По данным прокуратуры, площадь горения составила около 4 га. В тушении пожара принимали участие сотрудники МЧС, «САХ» и дорожно-эксплуатационных управлений.
— Оценкой деятельности МУП г. Новосибирска «САХ», эксплуатирующего полигон, установлено, что в нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства им не принято надлежащих мер по недопущению возгорания отходов, — сообщила пресс-служба прокуратуры. — Причины возгорания устанавливаются.
В пресс-службе МУП «Спецавтохозяйство» в ответ на запрос редакции Infopro54 пояснили, что в настоящее время по факту возгорания проводится служебная проверка.
Напомним, пожар на полигоне произошел вечером 14 мая. По сообщению МУП «САХ», в ночь с 14 на 15 мая в тушении пожара было задействовано 30 сотрудников регоператора. К утру 15 мая открытое пламя было локализовано, шла борьба с задымлением.
До устранения возгорания поток отходов перенаправлен на «Гусинобродский» полигон.
Фото из телеграм-канала мэра Новосибирска, автор: пресс-служба МУП «САХ».
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