Норильский никель поддержит номинацию «Наука и образование» конкурса «Сибирь.ПРО»

«Именно образование и наука, технологический суверенитет сегодня стали не просто важными, а в значительной степени решающими, ключевыми факторами национальной безопасности, качества жизни людей», – убеждён Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Указом главы государства 2021 год объявлен в России Годом науки и технологий. Организация и проведение общероссийских и региональных просветительских мероприятий позволит привлечь талантливую молодежь в сферу науки, образования, технологий, повысить вовлеченность профессионального сообщества. Акции с участием ведущих деятелей науки приобретают особую популярность среди молодого поколения, таким образом, повышается престиж профессии учёного в нашем обществе.

«Регионы Сибирского федерального округа обладают уникальным научным и образовательным потенциалом. Сегодня реализуются масштабные проекты, направленные на его реализацию, создание новых производств, продвижение инновационной продукции предприятий округа на международных рынках. Важно не останавливаться на достигнутом, преумножать выдающиеся достижения, которыми славится сибирская наука», – считает полномочный представитель Президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

В XVI Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» номинацию «Наука и образование» поддерживает генеральный партнер проекта – ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель». «Норникель» плодотворно сотрудничает с научными и научно-исследовательскими институтами РАН и отраслевой науки, вузами. В сентябре 2020 года состоялось подписание соглашения с Сибирским отделением Российской академии наук о комплексном исследовании Арктики.

Стратегическое партнерство с фундаментальной наукой предполагает разработку параметров и правил промышленного производства в Арктической зоне России с учетом принципов устойчивого развития, являющейся стратегической ресурсной базой страны и имеющей важнейшее геополитическое значение. «Сегодня мы отчетливо понимаем, что без глубокого изучения арктических регионов и достоверных научных знаний о них нельзя строить планы на будущее», – прокомментировал начало исследовательских работ президент «Норникеля» Владимир Потанин. В рамках соглашения в 2020 г. была организована Большая норильская экспедиция.

Победа в номинации «Наука и образование» присуждается за материал или серию материалов о реализации мероприятий Года науки и технологий, а также в рамках нацпроектов по направлениям «Наука» и «Образование», Плана комплексного развития СО РАН с учётом приоритетов и долгосрочных планов развития округа, о фундаментальных научных исследованиях сибирских ученых, инновационных проектах университетов и исследовательских институтов.

К рассмотрению принимаются работы журналистов о доступности и повышении качества общего и профессионального образования, в том числе, формировании сети образовательных организаций, реализующих инновационные программы по изучению технологий искусственного интеллекта в различных сферах деятельности; внедрении цифровых компетенций в образовательные программы не только по IT-направлениям, но и в других профессиях и специальностях; о развитии научной работы в вузах; о выявлении и поддержке одарённых детей и молодёжи.

В конкурсе участвуют работы, материалы спецпроектов и рубрик, которые были опубликованы в печатном, интернет-СМИ или вышли в электронном СМИ в период с 1 августа 2020 года по 31 июля 2021 года. Ознакомиться подробнее с условиями и списком номинаций, а также подать заявку можно на сайте проекта.