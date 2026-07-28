Специальный приз Банка России на конкурсе «Сибирь.ПРО» – за вклад в финансовое просвещение сибиряков

Специальный партнёр Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» – Сибирское главное управление Банка России – вручит спецприз автору лучшего материала, посвящённого повышению финансовой грамотности жителей Сибири и защите граждан от финансового мошенничества.

В условиях активного развития цифровых сервисов и роста числа финансовых операций онлайн вопросы безопасности и финансовой грамотности становятся особенно актуальными. Журналистские материалы, помогающие людям разобраться в финансовых продуктах, распознать финансовые риски и защитить свои сбережения, играют важную роль в повышении уровня финансовой культуры населения.

При выборе обладателя приза учитываются доступность и достоверность информации, практическая польза материала и его влияние на формирование ответственного финансового поведения у жителей Сибири.

«Финансовая культура – это основа ответственного и финансово здорового образа жизни, она помогает человеку не просто владеть базовыми знаниями, а применять их на практике. Публикации, посвященные финансовой грамотности, вносят важный вклад в повышение качества жизни сибиряков, помогают вовремя доносить до населения актуальную информацию. Учат грамотно распоряжаться деньгами, планировать бюджет и соблюдать меры предосторожности от финансовых угроз», – подчеркнула и.о. начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева.

В 2025 году в рамках XV «Сибирской медианедели» победители конкурса «Сибирь.ПРО» посетили кассовый центр Сибирского главного управления Банка России в Новосибирске. Журналисты увидели, как организован полный цикл работы с наличными деньгами: от приёма и пересчёта до сортировки и уничтожения ветхих банкнот. Они познакомились с работой высокоскоростных счётно-сортировальных машин, узнали о критериях проверки подлинности купюр и увидели, как устроено одно из самых масштабных хранилищ Сибири, способное вместить 720 тонн денег.

В конкурсе принимают участие материалы или серии материалов, опубликованные или вышедшие в эфир в печатных, электронных и интернет-СМИ в период с 16 июля 2025 года по 31 июля 2026 года.