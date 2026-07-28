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Власть

Специальный приз Банка России на конкурсе «Сибирь.ПРО» – за вклад в финансовое просвещение сибиряков

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При выборе обладателя приза учитываются доступность и достоверность информации, практическая польза материала и его влияние на формирование ответственного финансового поведения у жителей Сибири

Специальный партнёр Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» – Сибирское главное управление Банка России – вручит спецприз автору лучшего материала, посвящённого повышению финансовой грамотности жителей Сибири и защите граждан от финансового мошенничества.

В условиях активного развития цифровых сервисов и роста числа финансовых операций онлайн вопросы безопасности и финансовой грамотности становятся особенно актуальными. Журналистские материалы, помогающие людям разобраться в финансовых продуктах, распознать финансовые риски и защитить свои сбережения, играют важную роль в повышении уровня финансовой культуры населения.

При выборе обладателя приза учитываются доступность и достоверность информации, практическая польза материала и его влияние на формирование ответственного финансового поведения у жителей Сибири.

«Финансовая культура – это основа ответственного и финансово здорового образа жизни, она помогает человеку не просто владеть базовыми знаниями, а применять их на практике. Публикации, посвященные финансовой грамотности, вносят важный вклад в повышение качества жизни сибиряков, помогают вовремя доносить до населения актуальную информацию. Учат грамотно распоряжаться деньгами, планировать бюджет и соблюдать меры предосторожности от финансовых угроз», – подчеркнула и.о. начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева.

В 2025 году в рамках XV «Сибирской медианедели» победители конкурса «Сибирь.ПРО» посетили кассовый центр Сибирского главного управления Банка России в Новосибирске. Журналисты увидели, как организован полный цикл работы с наличными деньгами: от приёма и пересчёта до сортировки и уничтожения ветхих банкнот. Они познакомились с работой высокоскоростных счётно-сортировальных машин, узнали о критериях проверки подлинности купюр и увидели, как устроено одно из самых масштабных хранилищ Сибири, способное вместить 720 тонн денег.

В конкурсе принимают участие материалы или серии материалов, опубликованные или вышедшие в эфир в печатных, электронных и интернет-СМИ в период с 16 июля 2025 года по 31 июля 2026 года.

Фото предоставлено ИК МАСС

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Рубрики : Власть

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : СибирьПро конкурс журналистов

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Николай Морев: Планы сибирского бизнеса по повышению цен остаются умеренными

Автор: Юлия Данилова

Совет директоров Банка России вновь принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 14% годовых. Начальник Сибирского главного управления Банка России Николай Морев отметил, что оно направлено на возвращение инфляции к низкому уровню:

— Основной фактор, на который опирается Банк России, — это динамика инфляции. Снижение инфляции, которое мы видели за последний год, это результат жёсткой денежно-кредитной политики. Спрос ожидаемо реагирует на высокие ставки в экономике и рост цен постепенно замедляется. Если в июне прошлого года инфляция в Новосибирской области была 11%, то в этом почти вдвое ниже — уже 5,8%.

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Новосибирская область может пополниться двумя складами для продуктовых сетей

Автор: Оксана Мочалова

Региональное правительство ведет переговоры о строительстве новых логистических хабов для федеральных ритейлеров. Речь идет о создании распределительных центров (РЦ) для сети «Магнит» и холдинга X5 Group (объединяет «Пятерочку», «Перекресток» и «Чижик»). О планах по расширению торговой инфраструктуры 27 июля доложил и.о. министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Дмитрий Гришунин.

По его словам, на сегодняшний день складская сеть региона уже насчитывает восемь крупных распределительных объектов. Среди действующих игроков — не только продуктовые гиганты, но и представители других сегментов ритейла: «Лента», «Ашан», а также сети спортивных товаров, электроники и товаров повседневного спроса, включая «Спортмастер», М.Видео, DNS и «Монетку».

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Налоговая заблокировала счета искитимского «Водоканала»

Автор: Оксана Мочалова

Налоговая служба приостановила операции по банковским счетам ООО «Водоканал» города Искитима. Соответствующая запись о решении ФНС появилась 27 июля в сервисе «Контур.Фокус».

По данным того же источника, на 1 июля 2026 года задолженность предприятия по налогам и сборам составляла 7,9 млн рублей. Для сравнения: на 1 мая этот показатель равнялся 8,8 млн рублей, то есть за два месяца организация сократила долг перед бюджетом на 1 млн рублей.

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В регионе активизируют работу по увековечению исторической памяти в годы ВОВ

27 июля под председательством губернатора Андрея Травникова состоялось заседание Правительства Новосибирской области, где было представлено к рассмотрению законодательное предложение, касающееся разграничения компетенций региональных органов власти в области увековечивания памяти жертв геноцида против советского народа в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.).

С детальным докладом выступил Роман Бурдин, занимающий пост заместителя председателя правительства – министра региональной политики Новосибирской области. Он отметил, что инициатива законодательного акта основана на положении федерального закона №74-ФЗ, посвященного сохранению памяти о жертвах геноцида советского народа в период 1941-1945 годов.

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До завершения приёма заявок на конкурс «Сибирь.ПРО» осталось пять дней

До окончания приёма заявок на участие в XXI Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» остаётся пять дней. Материалы сибирских авторов принимаются до 31 июля 2026 года. К участию приглашаются журналисты, блогеры и специалисты пресс-служб из всех субъектов Сибирского федерального округа.

За 20 лет существования конкурс утвердился в статусе ключевого журналистского события Сибири. Он был учреждён в 2006 году по инициативе полномочного представителя Президента РФ в СФО Анатолия Квашнина. В тот период Сибирский федеральный округ только консолидировался как единое пространство, а конкурс задумывался как инструмент укрепления межрегиональных связей через профессиональное журналистское сообщество, одной из ключевых задач которого стало выстраивание диалога между обществом и органами государственной власти.

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Шелкопряд атаковал почти 76 тысяч гектаров лесов Сибири

Автор: Оксана Мочалова

Непарный шелкопряд атаковал почти 76 тысяч гектаров лесов Сибирского федерального округа. Общая площадь лесных массивов, обработанных от вредных насекомых в 2026 году, составила 69,4 тыс. га. Это на 14,8 тыс. га меньше, чем планировалось изначально (84,2 тыс. га). Площадь сократилась после контрольных обследований. Об этом сообщил начальник департамента лесного хозяйства по СФО Михаил Карнаухов на пресс-конференции.

— Зима была достаточно во многих субъектах холодная, и насекомые не везде перезимовали благополучно. В связи с чем вспышки были сокращены, и, соответственно, площади обработки стали меньше, — пояснил спикер.

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