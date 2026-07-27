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Власть

До завершения приёма заявок на конкурс «Сибирь.ПРО» осталось пять дней

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Материалы сибирских авторов принимаются до 31 июля 2026 года

До окончания приёма заявок на участие в XXI Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» остаётся пять дней. Материалы сибирских авторов принимаются до 31 июля 2026 года. К участию приглашаются журналисты, блогеры и специалисты пресс-служб из всех субъектов Сибирского федерального округа.

За 20 лет существования конкурс утвердился в статусе ключевого журналистского события Сибири. Он был учреждён в 2006 году по инициативе полномочного представителя Президента РФ в СФО Анатолия Квашнина. В тот период Сибирский федеральный округ только консолидировался как единое пространство, а конкурс задумывался как инструмент укрепления межрегиональных связей через профессиональное журналистское сообщество, одной из ключевых задач которого стало выстраивание диалога между обществом и органами государственной власти.

В первые годы на конкурс поступало не более четырёхсот заявок из нескольких регионов. Сегодня в нём участвуют все десять субъектов СФО, а число поданных работ приближается к полутора тысячам. За всё время существования конкурса номинации отражали приоритетные государственные задачи – от национальных проектов и демографии до развития территорий и патриотического воспитания. При этом неизменным оставалось одно: за каждой публикацией стоит человек – его труд, семья, вклад в развитие Сибири.

Сегодня, когда информационное пространство требует особой ответственности и достоверности, конкурс не просто сохраняет своё значение – он становится ещё более востребованным. Именно поэтому нынешний сезон посвящён теме «Большая Сибирь. Объединение ради процветания», а в центре внимания – проекты, укрепляющие межнациональное согласие и традиционные ценности.

Впервые в истории конкурса каждый регион Сибирского федерального округа сможет назвать лучшего журналиста своей территории. Изменён и статус главной награды – премия полномочного представителя Президента РФ не привязана к отдельной номинации и достанется авторам пяти сильнейших работ по итогам оценки всех заявок.

Полномочный представитель Президента РФ в СФО Анатолий Серышев подчеркнул:

«В условиях высокой информационной конкуренции в мировом пространстве важно помнить, что роль журналиста заключается в предоставлении достоверной информации о действиях власти, людях, традициях. Сегодня борьба за правду – это стратегическая задача, и средства массовой информации являются в ней ключевыми игроками. Поэтому конкурс «Сибирь.ПРО» приобретает ещё большую актуальность. Мы должны объединить наши усилия для создания информационного пространства, в котором правда станет главной ценностью».

В конкурсе принимают участие материалы или серии материалов, опубликованные или вышедшие в эфир в печатных, электронных и интернет-СМИ в период с 16 июля 2025 года по 31 июля 2026 года.

Автор фото: Александр Ощепков

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Рубрики : Власть

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : СибирьПро конкурс журналистов

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В регионе активизируют работу по увековечению исторической памяти в годы ВОВ

27 июля под председательством губернатора Андрея Травникова состоялось заседание Правительства Новосибирской области, где было представлено к рассмотрению законодательное предложение, касающееся разграничения компетенций региональных органов власти в области увековечивания памяти жертв геноцида против советского народа в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.).

С детальным докладом выступил Роман Бурдин, занимающий пост заместителя председателя правительства – министра региональной политики Новосибирской области. Он отметил, что инициатива законодательного акта основана на положении федерального закона №74-ФЗ, посвященного сохранению памяти о жертвах геноцида советского народа в период 1941-1945 годов.

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Шелкопряд атаковал почти 76 тысяч гектаров лесов Сибири

Автор: Оксана Мочалова

Непарный шелкопряд атаковал почти 76 тысяч гектаров лесов Сибирского федерального округа. Общая площадь лесных массивов, обработанных от вредных насекомых в 2026 году, составила 69,4 тыс. га. Это на 14,8 тыс. га меньше, чем планировалось изначально (84,2 тыс. га). Площадь сократилась после контрольных обследований. Об этом сообщил начальник департамента лесного хозяйства по СФО Михаил Карнаухов на пресс-конференции.

— Зима была достаточно во многих субъектах холодная, и насекомые не везде перезимовали благополучно. В связи с чем вспышки были сокращены, и, соответственно, площади обработки стали меньше, — пояснил спикер.

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Лидерство в СФО: торговая отрасль Новосибирской области демонстрирует высокие результаты

Губернатор Андрей Травников поздравил сотрудников сферы торговли с их профессиональным праздником, подчеркнув ключевую роль и надежность этой отрасли для Новосибирской области. Он отметил, что торговля играет существенную роль в экономике региона, являющегося важным логистическим центром для значительной части Сибирского федерального округа. Губернатор подчеркнул, что развитая оптовая торговля и распределительные мощности позволяют бесперебойно снабжать всем необходимым как жителей крупных городов, так и отдаленных сельских населенных пунктов, что неоднократно доказывалось в периоды кризисов.

С отчетом о развитии торговой отрасли региона перед губернатором выступил исполняющий обязанности министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Дмитрий Гришунин. В настоящее время в регионе функционирует свыше 34 тысяч объектов потребительского рынка, включая более 12 тысяч стационарных розничных точек и свыше 2,5 тысяч предприятий общественного питания. Около 20% экономически активного населения области занято в сфере торговли.

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Номинация Сбера «ПРО технологии будущего» на конкурсе «Сибирь.ПРО»

Президент Российской Федерации Владимир Путин определил искусственный интеллект, цифровые платформы и автономные системы как ключевые направления, формирующие новый облик экономики, социальной сферы и государственного управления. По его словам, от способности соответствовать темпам глобальных изменений зависит суверенитет и будущее страны.

В конкурсе «Сибирь.ПРО» эти темы нашли отражение в номинации «ПРО технологии будущего». Её учредителем выступает генеральный партнёр проекта – Сибирский банк Сбера. Номинация разработана с применением нейросетевой модели ГигаЧат, что подчёркивает практическое использование отечественных ИИ-решений уже на этапе формирования конкурсной повестки.

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В Новосибирске определили дома для капремонта на два года

Автор: Оксана Мочалова

На официальном сайте мэрии Новосибирска появились проекты постановлений с перечнями многоквартирных домов, где в 2027 и 2028 годах планируется провести капитальный ремонт общего имущества.

В документах указано, что в 2027 году работы запланированы в 519 домах, в 2028-м — более чем в 300. В перечни вошли объекты, собственники помещений в которых не приняли решение о проведении капитального ремонта самостоятельно. Ремонт планируется проводить в соответствии с региональной программой капремонта на 2014–2052 годы и краткосрочным планом на 2026–2028 годы.

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Минобороны включили в отбор руководителей оборонных предприятий

Автор: Оксана Мочалова

Правительство России расширило полномочия военного ведомства в сфере управления акционерными обществами с государственным участием. Согласно постановлению кабмина от 18 июля 2026 года, Министерство обороны теперь официально участвует в отборе кандидатов на ключевые руководящие посты в стратегических АО .

Речь идет о формировании единоличных и коллегиальных исполнительных органов, советов директоров и ревизионных комиссий. Поправки внесены в Положение об управлении находящимися в федеральной собственности акциями и использовании «золотой акции», утвержденное еще в 2004 году. Новый пункт документа закрепляет за Минобороны функцию по отбору кандидатов для этих органов управления.

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