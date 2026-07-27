До завершения приёма заявок на конкурс «Сибирь.ПРО» осталось пять дней

До окончания приёма заявок на участие в XXI Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» остаётся пять дней. Материалы сибирских авторов принимаются до 31 июля 2026 года. К участию приглашаются журналисты, блогеры и специалисты пресс-служб из всех субъектов Сибирского федерального округа.

За 20 лет существования конкурс утвердился в статусе ключевого журналистского события Сибири. Он был учреждён в 2006 году по инициативе полномочного представителя Президента РФ в СФО Анатолия Квашнина. В тот период Сибирский федеральный округ только консолидировался как единое пространство, а конкурс задумывался как инструмент укрепления межрегиональных связей через профессиональное журналистское сообщество, одной из ключевых задач которого стало выстраивание диалога между обществом и органами государственной власти.

В первые годы на конкурс поступало не более четырёхсот заявок из нескольких регионов. Сегодня в нём участвуют все десять субъектов СФО, а число поданных работ приближается к полутора тысячам. За всё время существования конкурса номинации отражали приоритетные государственные задачи – от национальных проектов и демографии до развития территорий и патриотического воспитания. При этом неизменным оставалось одно: за каждой публикацией стоит человек – его труд, семья, вклад в развитие Сибири.

Сегодня, когда информационное пространство требует особой ответственности и достоверности, конкурс не просто сохраняет своё значение – он становится ещё более востребованным. Именно поэтому нынешний сезон посвящён теме «Большая Сибирь. Объединение ради процветания», а в центре внимания – проекты, укрепляющие межнациональное согласие и традиционные ценности.

Впервые в истории конкурса каждый регион Сибирского федерального округа сможет назвать лучшего журналиста своей территории. Изменён и статус главной награды – премия полномочного представителя Президента РФ не привязана к отдельной номинации и достанется авторам пяти сильнейших работ по итогам оценки всех заявок.

Полномочный представитель Президента РФ в СФО Анатолий Серышев подчеркнул:

«В условиях высокой информационной конкуренции в мировом пространстве важно помнить, что роль журналиста заключается в предоставлении достоверной информации о действиях власти, людях, традициях. Сегодня борьба за правду – это стратегическая задача, и средства массовой информации являются в ней ключевыми игроками. Поэтому конкурс «Сибирь.ПРО» приобретает ещё большую актуальность. Мы должны объединить наши усилия для создания информационного пространства, в котором правда станет главной ценностью».

В конкурсе принимают участие материалы или серии материалов, опубликованные или вышедшие в эфир в печатных, электронных и интернет-СМИ в период с 16 июля 2025 года по 31 июля 2026 года.